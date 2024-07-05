Правительство ЭР решило ужесточить таможенный контроль на эстонско-российской границе
В четверг правительство обсудило вопросы торговли на границе Эстонии и Российской Федерации и приняло решение повысить эффективность контроля за перемещением товаров, подпадающих под санкции. По словам премьер-министра Каи Каллас, несмотря на ограничения, на границе предпринимаются попытки обойти санкции, а новый санкционный пакет Европейского союза увеличил риски еще больше.
„Мы должны быть уверены, что товары, пересекающие наши границы, не подпадают под санкции ЕС, - сказала она. - Замена сегодняшних проверок, основанных на оценке рисков, на полный досмотр грузов и транспортных средств даст нам большую уверенность в том, что товары, которые могли бы поддержать военную машину Российской Федерации, не пересекут эстонскую границу“.
Каллас добавила, что Эстония продолжит переговоры с Финляндией, Латвией, Литвой и Польшей о действии на границе единых требований и процедур.
Правительство поручило Министерству финансов в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и другими ведомствами подготовить план действий по введению полного таможенного контроля на внешних границах Европейского союза в направлении выезда из Эстонии.
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