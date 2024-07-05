Новости Эстонии
05.07.2024, 15:57

Правительство ЭР решило ужесточить таможенный контроль на эстонско-российской границе

 
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В четверг правительство обсудило вопросы торговли на границе Эстонии и Российской Федерации и приняло решение повысить эффективность контроля за перемещением товаров, подпадающих под санкции. По словам премьер-министра Каи Каллас, несмотря на ограничения, на границе предпринимаются попытки обойти санкции, а новый санкционный пакет Европейского союза увеличил риски еще больше.

„Мы должны быть уверены, что товары, пересекающие наши границы, не подпадают под санкции ЕС, - сказала она. - Замена сегодняшних проверок, основанных на оценке рисков, на полный досмотр грузов и транспортных средств даст нам большую уверенность в том, что товары, которые могли бы поддержать военную машину Российской Федерации, не пересекут эстонскую границу“.

Каллас добавила, что Эстония продолжит переговоры с Финляндией, Латвией, Литвой и Польшей о действии на границе единых требований и процедур.

Правительство поручило Министерству финансов в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и другими ведомствами подготовить план действий по введению полного таможенного контроля на внешних границах Европейского союза в направлении выезда из Эстонии.

Информация по теме:

Транзит всех товаров, подпадающих под санкции Европейского союза, через территорию Российской Федерации не запрещен, и, по данным Налогово-таможенного департамента, через территорию Российской Федерации в третьи страны (такие как страны Центральной Азии и Беларусь) отправляются санкционные товары, в доставке которых в место назначения нельзя быть уверенными, и есть подозрение, что часть товаров может оставаться на территории Российской Федерации.

В соответствии с действующими таможенными правилами ЕС, Налогово-таможенный департамент в настоящее время осуществляет контроль товаров на внешней границе с учетом рисков: все таможенные документы подвергаются автоматизированному анализу рисков, и в случае подозрений проводится более тщательная проверка документов и физическая проверка внутри страны или на внешней границе.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии