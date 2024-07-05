Правительство ЭР решило ужесточить таможенный контроль на эстонско-российской границе

Транзит всех товаров, подпадающих под санкции Европейского союза, через территорию Российской Федерации не запрещен, и, по данным Налогово-таможенного департамента, через территорию Российской Федерации в третьи страны (такие как страны Центральной Азии и Беларусь) отправляются санкционные товары, в доставке которых в место назначения нельзя быть уверенными, и есть подозрение, что часть товаров может оставаться на территории Российской Федерации.