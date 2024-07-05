За два дня МуПо выписала посетителям Õllesummer около 100 штрафов за неправильную парковку(5)
За два дня муниципальная полиция выписала около сотни штрафов посетителям Õllesummer, которые припарковали свой автомобиль на зеленой зоне или на тротуаре на улицах Валге, Турба и Смуули теэ. Управа района Ласнамяэ настоятельно рекомендует пользоваться специальными зонами для парковки.
„Оставлять автомобили на зеленых зонах – плохая идея, поскольку это портит придорожную территорию, образует грязь и загрязняет окружающую среду. В жаркую и сухую погоду летучая пыль может попадать в дыхательные пути. Оставленные на обочине автомобили повышают риск аварий, поскольку водителям и пассажирам часто приходится выходить на проезжую часть, чтобы попасть на фестиваль. Кроме того парковать машины в неположенном месте запрещено. Управа района Ласнамяэ настоятельно рекомендует всем посетителям избегать подобного поведения“, – сказал исполняющий обязанности старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.
Чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность движения, районная управа рекомендует воспользоваться выгодными условиями парковки на отмеченных флажками Snabb временных стоянках, расположенных на пересечении Нарвского шоссе и Смуули теэ, в 400 метрах от Певческого поля. Однодневный парковочный билет стоит 5 евро, его можно оплатить через мобильное приложение Snabb, используя номер зоны X135.
Управа района Ласнамяэ благодарит за понимание и желает всем приятного и безопасного фестиваля.
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