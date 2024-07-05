В Йыхви произошло убийство: задержано четыре человека

В пятницу около 1:30 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Ида-Вирумаа, в Йыхви, в квартире найден убитым 61-летний мужчина. Полиция немедленно отреагировала на вызов и задержала на месте происшествия мужчин 37, 38, 46 и 37 лет с признаками употребления алкоголя.

По словам руководителя Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, все подозреваемые были знакомы с жертвой. „Допрос мужчин продолжается, поэтому точный ход событий и мотивы пока выясняются“, - добавил Клиймант.

Для расследования происшествия возбуждено уголовное дело по статье пенитенциарного кодекса об убийстве (§ 113).

Следствие ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.

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