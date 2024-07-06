Отчет: накопители электроэнергии домохозяйств могут начать работать на пользу электросистемы Эстонии(1)
По данным анализа, проведенного по заказу Центра мониторинга развития, краткосрочное накопление энергии поможет владельцам солнечных батарей повысить окупаемость производства электроэнергии, что также будет способствовать балансу энергетической системы Эстонии.
Эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо рассказал, что по сравнению с показателями 2010 года цены на накопители упали примерно на 90%, что увеличило их окупаемость для домохозяйств. „Накопители позволяют малым производителям сохранять излишки энергии в периоды продуктивного производства и использовать эту энергию как для собственных нужд, так и для продажи в сеть в часы более высокого спроса и цен“, – сказал Массо.
Срок окупаемости используемого отдельно накопителя составляет 15–25 лет, но в сочетании накопителей с солнечными батареями срок окупаемости сокращается в несколько раз. Например, в случае накопителя емкостью 5 кВт⋅ч примерный срок окупаемости составляет пять лет, тогда как в случае накопителя емкостью 15 кВт⋅ч этот срок составляет восемь лет.
В недавнем отчете „Перспективы накопления электроэнергии в домохозяйствах“ Центр мониторинга развития упоминает, что накопители домохозяйств могут работать на пользу всей электросистемы. Например, использование домашних накопителей обладает большим потенциалом для смещения потребления в течение дня на часы, когда в системе имеется больше электроэнергии. Это позволит снизить потребность в резервных мощностях или других дорогостоящих решениях по обеспечению надежности энергоснабжения.
Если предположить, что в 2040 году в Эстонии будет около 35 000 потребителей, генерирующих, хранящих или управляющих своим собственным потреблением электроэнергии, то потенциал управления потреблением составит около 400 МВт. Согласно результатам моделирования, на долю накопителей электроэнергии домохозяйств будет приходиться более трети потенциального объема.
Однако следует учитывать, что масштабное использование накопителей электроэнергии может привести к значительным колебаниям в структуре потребления. „В зависимости от емкости накопителей электроэнергии и потребления электроэнергии, накопитель может покрывать потребление домохозяйства от нескольких часов до половины дня зимой, однако это приведет к пику потребления в течение 1–2 часов, когда накопитель заряжается от распределительной сети“, – приводит пример Массо.
Окупаемость накопителей энергии для домохозяйств можно увеличить посредством снижения сетевых плат. Снижение или полное упразднение сетевых плат для накопления энергии из сети будет способствовать распространению накопителей, что, в свою очередь, снизит потребность в увеличении пропускной способности сети.
Центр мониторинга развития также отмечает, что если государство поддержит внедрение накопителей в домохозяйствах, рекомендуется связать емкость домашних накопителей со среднесуточным потреблением, чтобы их реакция на изменение цен не оказывала негативного влияния на функционирование системы, а позволяла сократить количество потребляемой или вырабатываемой электроэнергии в соответствии с потребностями потребителя.
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