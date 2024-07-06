Отчет: накопители электроэнергии домохозяйств могут начать работать на пользу электросистемы Эстонии

Эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо рассказал, что по сравнению с показателями 2010 года цены на накопители упали примерно на 90%, что увеличило их окупаемость для домохозяйств. „Накопители позволяют малым производителям сохранять излишки энергии в периоды продуктивного производства и использовать эту энергию как для собственных нужд, так и для продажи в сеть в часы более высокого спроса и цен“, – сказал Массо.

Срок окупаемости используемого отдельно накопителя составляет 15–25 лет, но в сочетании накопителей с солнечными батареями срок окупаемости сокращается в несколько раз. Например, в случае накопителя емкостью 5 кВт⋅ч примерный срок окупаемости составляет пять лет, тогда как в случае накопителя емкостью 15 кВт⋅ч этот срок составляет восемь лет.

В недавнем отчете „Перспективы накопления электроэнергии в домохозяйствах “ Центр мониторинга развития упоминает, что накопители домохозяйств могут работать на пользу всей электросистемы. Например, использование домашних накопителей обладает большим потенциалом для смещения потребления в течение дня на часы, когда в системе имеется больше электроэнергии. Это позволит снизить потребность в резервных мощностях или других дорогостоящих решениях по обеспечению надежности энергоснабжения.

Если предположить, что в 2040 году в Эстонии будет около 35 000 потребителей, генерирующих, хранящих или управляющих своим собственным потреблением электроэнергии, то потенциал управления потреблением составит около 400 МВт. Согласно результатам моделирования, на долю накопителей электроэнергии домохозяйств будет приходиться более трети потенциального объема.