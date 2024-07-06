06.07.2024, 18:11
ЗАКУЛИСЬЕ | Все обвиняют всех в суете, чтобы войти в правительство Кристена Михала(21)
Политическая жизнь тайно забурлила. Все партии внешне ведут себя спокойно, но в то же время упрекают всех других в закулисной панике.
Со стороны кажется, что трио партий, составляющих нынешнюю правящую коалицию, спокойно вместе сидят и обсуждают, каким будет их будущее под руководством Кристена Михала (Партия реформ). Вроде нет необходимости полностью перерабатывать коалиционный договор, и Партия реформ вместе с Eesti 200 и социал-демократами безопасно плывут к своему второму браку.
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