ЗАКУЛИСЬЕ | Все обвиняют всех в суете, чтобы войти в правительство Кристена Михала

Со стороны кажется, что трио партий, составляющих нынешнюю правящую коалицию, спокойно вместе сидят и обсуждают, каким будет их будущее под руководством Кристена Михала ( Партия реформ ). Вроде нет необходимости полностью перерабатывать коалиционный договор, и Партия реформ вместе с Eesti 200 и социал-демократами безопасно плывут к своему второму браку.

Но мир политики турбулентный, и там далеко не всё решено. Там есть разные точки зрения на то, хочет ли, и если да, то чего именно партия Isamaa, чей рейтинг сейчас уже под 30%. Безусловно все партии, кроме Isamaa, заинтересованы в том, что поддержка руководимой Урмасом Рейнсалу партии сдулась по меньшей мере к выборам Рийгикогу 2027 года. Самым простым способом этого добиться было бы привлечение их к новой правящей коалиции и соответственно к ответственности за работу правительства — чтобы партия Isamaa также несла совместную ответственность за неизбежно болезненные решения правительства.