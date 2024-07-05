„Названия улиц нужно изменить!“ Перекресток Серпа и Молота не дает покоя местному жителю

Как отметил Кикас в разговоре с порталом Delfi, пересечение Сирби и Вазара — один из последних оставшихся на городском пейзаже красных символов.

„Улица Раху плавно переходит в улицу Вазара, улица Вазара пересекается с улицей Сирби, то есть скрестились серп и молот“, - говорит он.

Кикас добавил, что речь идет о единственном в районе перекрестке равнозначных дорог. „Все остальные регулируемые, но серп и молот в красной символике равны“, - заметил он.

Официально мужчина к городским властям не обращался, но беседовал с городскими чиновниками. „Ответили, что у нас действительно сейчас много других проблем, займемся как-нибудь потом“, - поведал Кикас.

Вице-мэр Тарту Эло Кийвет сообщила Delfi, что данный вопрос в Тартуской городской управе не обсуждался. „Сейчас и в планах нет обсуждения вопроса переименования улиц“, - сказала она.

Ранее, в мае 2022 года, в Тарту был переименован находящийся в центре города мост Выйду („Мост победы“). Новое название — Раху („Мост мира“) было выбрано в ходе публичного конкурса.

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