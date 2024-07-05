05.07.2024, 12:35
В Ласнамяэ женщина ударила бывшего мужа ножом(5)
Пострадавший поучил легкие травмы и был отпущен на домашнее лечение. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
В тот же день сообщили, что в другой квартире на улице Линнамяэ теэ произошел конфликт, в ходе которого 33-летняя женщина нанесла травмы своему 36-летнему супругу.
Неспокойно было и в других районах Таллинна. В Кесклинне на улице Валли до сих пор не установленный мужчина ударил 39-летнего мужчину. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
В Пыхья-Таллинне на улице Малева до сих пор не установленный человек ударил 51-летнего мужчину. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
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