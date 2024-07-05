Чиновники КаПо под вымышленными именами посетили мероприятие для студентов

На состоявшемся в июне предварительном слушании Тартуский уездный суд обсуждал дело Парвела Пруунсильда и Прийта Умала, в ходе чего выяснилось, что защитники Пруунсильда Пауль Керес и Андри Рохтла подозревают КаПо в незаконной слежке.

Керес отметил в суде, что некоторые действия по слежке не были добавлены к материалам уголовного дела.

„Если мы видим, что проводятся какие-то действия по слежке, но документация об этом не оформляется и не приобщается к уголовному делу, то, следовательно, материалы дела являются неполными и мы имеем право ознакомиться со всеми данными“.

В качестве примера Керес привел участие сотрудников Полиции безопасности в гостевом вечере korp! Sakala, где они появились под вымышленными именами.

Подробнее о данном инциденте сегодня написал ERR.

Выяснилось, что на мероприятие пришло с десяток человек в возрасте 19-20 лет, но среди участников были и двое мужчин постарше.

Выпускник Sakala Карл Каур рассказал ERR, что сначала возраст Меремяэ и Сааге в глаза не бросался. Иногда случается, что студенческими фуражками, песнями и рапирами интересуются студенты постарше. Но когда все сели за пивной стол, стало ясно, что что-то не так.

„Их поведение становилось все более специфическим, — отметил Каур. — Они очень интересовались нашими выпускниками и много о них спрашивали“.

Ситуация стала еще более запутанной, когда гостей попросили кратко представиться.

„Они были немного похожи на рыб, выброшенных из воды, они не были похожи на студентов, — вспоминает Карл Каур. — Они не знали, какую специальность изучают“.

При этом, согласно пояснениям КаПо и прокуратуры, чиновники были на мероприятии не по работе, а в свободное время.

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