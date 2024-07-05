А вы готовы к ЧП? Новые брошюры с инструкциями доставлены жителям Эстонии

В издании объясняется, как действовать, если вы получили предупреждение об опасности на мобильный телефон или если сработают сирены. Также рассказывается, когда и как укрываться, что учитывать при эвакуации и какие запасы необходимо иметь в случае кризиса. Инструкции на трех языках были отправлены на бумаге, чтобы они были доступны даже в случае отсутствия электричества или связи.

Генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос предложил хранить руководство в месте, где его легко найти в случае необходимости. „У себя дома я положил руководство на кухонный стол, чтобы оно всегда было на виду. Коллеги и знакомые нашли для него место на книжной полке, среди кулинарных книг на кухне или в ящике стола рядом с важными документами. Главное, чтобы место, где лежат инструкции, вспомнилось даже в стрессовой ситуации“, - отметил Клаос.

Из отправленных 581 тысячи экземпляров было возвращено всего 2,5 процента, то есть около 15 тысяч, если, например, по адресу не было почтового ящика или он был уже полон. Если до 1 июля руководство не пришло, можно позвонить на государственный информационный телефон 1247, где объяснят, как и где его получить. Руководство можно скачать на эстонском, английском и русском языках на сайте olevalmis.ee. Там также доступна цифровая версия на украинском языке.

Государство использует различные каналы и средства для быстрого предупреждения об опасности как можно большего числа людей вовремя. В зависимости от уровня опасности государство может отправлять сообщения на мобильные телефоны (EE-ALARM), в настоящее время строится сеть сирен. При необходимости государство также использует оповещение от двери к двери и громкоговорители оперативных автомобилей. Важную роль играют также средства массовой информации и другие интернет-каналы.