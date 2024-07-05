ГРАФИК | Оливковое масло за год подорожало почти в 1,5 раза. Что с другими ценами?

В последний раз изменение индекса потребительских цен по сравнению с тем же месяцем прошлого года было менее 2,5% в апреле 2021 года, когда оно составило 1,9%.

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в июне на индекс потребительских цен по сравнению с июнем 2023 года более всего повлияли, с одной стороны, изменения цен, связанные с жильем, т. к. теплоэнергия подешевела на 8,8%, а с другой — изменения цен, связанные с транспортом. „Дорожный пассажирский транспорт подорожал на 18,8%, техническое обслуживание и ремонт автомобилей — на 6,7%, бензин — на 1,4% и дизельное топливо — на 2,2%“ — уточнила Трасанов.

Из продуктов питания по сравнению с июнем прошлого года более всего подорожали оливковое масло (45,3%), шоколад (18,3%), какао (17,7%), а также соки и сиропы (16,6%). Подешевели же свежие овощи (-16,6%) и сахар (-20,6%).

По сравнению с маем, в июне на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание поступившего в дома электричества и приобретенных на июнь турпакетов, а также снижение цен на моторное топливо.

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