Большой теннисный вечер возвращается | Марк Лаял осенью сыграет в Таллинне против артистичной французской звезды

Лаял признает, что матч с Монфисом — это большой вызов, который дает огромный спортивный азарт.

„У меня сейчас как положительные, так и отрицательные эмоции. Хотя в основном позитивные. Я бы не сказал, что удивил себя, но я доказал себе, что могу играть против лучших игроков мира на большом турнире. Я знал, что смогу это сделать“, — поделился комментариями Лаял после напряженного матча против Алькараса на траве Уимблдона.

Лаял признался, что перед матчем с Алькарасом он сильно нервничал. „Я увидел, что там полный зал, и мне это очень понравилось! Особенно сильно нервничал во время разминки, но я видел, что Алькарас тоже напряжен. Я понял, что я не один такой. Из-за этого в первом сете он не смог сделать первую подачу“, - отметил теннисист.

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Тысячи людей будут ждать Лаяла на трибунах в Таллинне в ноябре, когда он встретится с Монфисом, бывшей шестой ракеткой мира. Вершиной карьеры француза на данный момент являются полуфиналы Открытого чемпионата Франции в 2008 году и Открытого чемпионата США в 2016 году. Кроме того, он трижды играл в финале ATP1000: дважды в Париже и один раз в Монте-Карло.

Родившийся 1 сентября 1986 года Монфис получил в 2005 году титул „Новичок года“. Он завоевал 12 первых мест на ATP Tour. В настоящее время он один из восьми действующих теннисистов в мире, выигравших более 550 матчей за свою профессиональную карьеру. За свою карьеру ему удалось неоднократно победить таких значимых теннисистов, как Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.