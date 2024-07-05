Большой теннисный вечер возвращается | Марк Лаял осенью сыграет в Таллинне против артистичной французской звезды
Марк Лаял, только что проигравший испанцу Карлосу Алькарасу в первом раунде Уимблдонского турнира, 21 ноября на Unibet Arena сыграет против артистичного француза Гаэля Монфиса (сейчас ATP 33), завоевавшего сердца зрителей во всем мире. Билеты в продаже на Piletitasku.ee.
Лаял признает, что матч с Монфисом — это большой вызов, который дает огромный спортивный азарт.
„У меня сейчас как положительные, так и отрицательные эмоции. Хотя в основном позитивные. Я бы не сказал, что удивил себя, но я доказал себе, что могу играть против лучших игроков мира на большом турнире. Я знал, что смогу это сделать“, — поделился комментариями Лаял после напряженного матча против Алькараса на траве Уимблдона.
Лаял признался, что перед матчем с Алькарасом он сильно нервничал. „Я увидел, что там полный зал, и мне это очень понравилось! Особенно сильно нервничал во время разминки, но я видел, что Алькарас тоже напряжен. Я понял, что я не один такой. Из-за этого в первом сете он не смог сделать первую подачу“, - отметил теннисист.
Тысячи людей будут ждать Лаяла на трибунах в Таллинне в ноябре, когда он встретится с Монфисом, бывшей шестой ракеткой мира. Вершиной карьеры француза на данный момент являются полуфиналы Открытого чемпионата Франции в 2008 году и Открытого чемпионата США в 2016 году. Кроме того, он трижды играл в финале ATP1000: дважды в Париже и один раз в Монте-Карло.
Родившийся 1 сентября 1986 года Монфис получил в 2005 году титул „Новичок года“. Он завоевал 12 первых мест на ATP Tour. В настоящее время он один из восьми действующих теннисистов в мире, выигравших более 550 матчей за свою профессиональную карьеру. За свою карьеру ему удалось неоднократно победить таких значимых теннисистов, как Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.
Теннисный портал Tie Breaks Tens описывает Монфиса как игрока с уникальным и веселым стилем игры. „Он полагается на последовательность и точность размещения мяча, чтобы стать одним из лучших теннисистов мира среди мужчин. Монфиса прозвали Ла Монфом, а иногда и Слайдерменом, из-за его необычной техники скольжения на площадке. Он любимец публики, известный своими невероятными трюковыми ударами и способностью достать каждый мяч благодаря своей пластичности, напоминающей Бориса Беккера. Самыми яркими достижениями в ее карьере являются выход в полуфиналы двух одиночных матчей турнира Большого шлема. Монфис был первой ракеткой мира среди юниоров и выиграл все четыре крупных юниорских турнира Большого шлема. Монфис считает Артура Эша своим любимым игроком, а когда спортсмен не на теннисном корте, то играет в баскетбол“.
В ноябре 2023 года Delfi Media организовал первый большой теннисный вечер, когда Анетт Контавейт провела матч против Онс Жабер.
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