Новости Эстонии
05.07.2024, 12:15

ИНТЕРВЬЮ | Маргус Цахкна: мы никого не пустим на свою территорию

 
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В большом интервью Delfi министр иностранных дел и председатель партии Eesti 200 Маргус Цахкна сказал, что Эстония не отдаст врагу ни миллиметра своей территории.

Министр иностранных дел Маргус Цахна, который сам не будет присутствовать на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, говорит, что одна из тем, которую Эстония там поднимет, это то, насколько хорошо нынешние планы по обороне обеспечены силами и возможностями союзников. Эта дискуссия о том, что ни один миллиметр территории НАТО не будет отдан, означает и другой вид военной обороны, отмечает Цахкна.

Эстонию на саммите вместо нового кандидата в премьер-министры будет представлять уходящая с должности Кая Каллас. По словам Цахкна, это логично. „Она обладает всей аргументационной базой, участвовала во всех переговорах, она внутри всех дискуссий. Это будет последним штрихом к ее внешнеполитическому аспекту на посту премьер-министра Эстонии“.

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