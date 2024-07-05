ИНТЕРВЬЮ | Маргус Цахкна: мы никого не пустим на свою территорию

Министр иностранных дел Маргус Цахна, который сам не будет присутствовать на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, говорит, что одна из тем, которую Эстония там поднимет, это то, насколько хорошо нынешние планы по обороне обеспечены силами и возможностями союзников. Эта дискуссия о том, что ни один миллиметр территории НАТО не будет отдан, означает и другой вид военной обороны, отмечает Цахкна.