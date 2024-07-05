СВОДКА ЗА СУТКИ | Цепная авария с двумя пострадавшими и 5 травмированных самокатчиков

Вчера в 00:00 в Таллинне на Пирита теэ 80 произошло дорожно-транспортное происшествие, где 36-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал на электросамокате Bolt и упал. Скорая помощь доставила мужчину в больницу.

В 00:47 на автобусной остановке „Пельгулинна“ в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие: 29-летняя женщина ехала на электросамокате Bolt и упала. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

В 10:19 в Выру на улице Койдула произошло дорожно-транспортное происшествие: 18-летняя женщина ехала на электросамокате Bolt по тротуару и упала. Скорая помощь доставила ее в больницу.

В 16:57 в Тарту возле дома по адресу Уюла, 2 произошло дорожно-транспортное происшествие: 24-летняя женщина въехала на своем личном электросамокате в автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял 27-летний мужчина. Скорая помощь доставила водителя самоката в больницу.

В 15:13 в Хаапсалу, на 66-м километре дороги Силма-Ясмяэ-Хаапсалу-Рохукюла, произошло дорожно-транспортное происшествие: 52-летний мужчина на автомобиле Fiat ждал возможности повернуть налево, когда сзади в него врезался автомобиль Hyundai, которым управляла 73-летняя женщина. В результате столкновения автомобиль Fiat вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Land Rover. Водители Fiat и Hyundai доставлены в больницу.

В 19:27 в Таллинне на улице Вяэна, 45 произошло дорожно-транспортное происшествие: 42-летний мужчина ехал на электросамокате и упал. Скорая помощь доставила мужчину в больницу.

В 19:47 в Таллинне на улице Виру произошло дорожно-транспортное происшествие: 18-летний мужчина ехал на электровелосипеде, но не справился с управлением из-за скользкой дороги и сбил 85-летнюю женщину. Скорая помощь доставила женщину в больницу.

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