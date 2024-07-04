Не от хорошей жизни: в тартуских городских автобусах проведут эксперимент

Пассажиры с детскими колясками и передвигающиеся с помощью вспомогательных средств смогут заходить в автобусы через среднюю дверь и во время пилотного проекта.

Причина, по которой городские власти рассматривают новую систему посадки, заключается в том, что, согласно анализу данных, в тартуских автобусах ездит значительное количество пассажиров без билетов, особенно в вечернее время.

По словам вице-мэра Тарту Раймонда Тамма, из-за пассажиров без билетов Тарту ежегодно теряет около полумиллиона евро, которые можно было бы использовать для развития автобусного движения. „Как показывает опыт других стран и городов, посадка пассажиров через переднюю дверь дисциплинирует пассажиров. Кроме того, это делает посадку и выход из автобуса более плавным“, – добавил Тамм.

После этого эксперимента компания Tartu Linnatransport проанализирует полученные данные и примет решение о дальнейших действиях.

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