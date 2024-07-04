04.07.2024, 18:20
ВИДЕО | Кая Каллас: хороших времен на посту премьер-министра не было(27)
Кая Каллас провела сегодня (4.07) свою последнюю пресс-конференцию в роли премьер-министра Эстонии. Она сказала, что будет скучать по тем годам, когда она руководила правительством, но хороших времен у нее на посту премьера не было. Как известно, кандидатура Каллас была недавно утверждена на пост Верховного представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности, и она в ближайшее время уйдет с поста премьер-министра ЭР.
„Я думаю, что всем грустно покидать этот дом. Очень тяжелая работа, но и очень интересная, так что мне, конечно, будет ее не хватать, но сейчас - новые вызовы“, - сказала премьер-министр после пресс-конференции в интервью Delfi.
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