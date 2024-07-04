ВИДЕО | Кая Каллас: хороших времен на посту премьер-министра не было

Кая Каллас провела сегодня (4.07) свою последнюю пресс-конференцию в роли премьер-министра Эстонии. Она сказала, что будет скучать по тем годам, когда она руководила правительством, но хороших времен у нее на посту премьера не было. Как известно, кандидатура Каллас была недавно утверждена на пост Верховного представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности, и она в ближайшее время уйдет с поста премьер-министра ЭР.