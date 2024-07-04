"Страдающая от репрессий юная Кая": как Кремль проводит масштабную дезинформационную кампанию против Каллас

В минувший четверг стало известно, что Европейский совет выдвинул Каю Каллас кандидатом на пост Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. После этого Кремль развернул масштабную кампанию распространения дезинформации о Каллас в социальных сетях.

Одно из самых популярных утверждений, распространяющихся на данный момент, связано с фотографией Каи Каллас в подростковом возрасте. Каллас неоднократно рассказывала, какие ужасы пришлось пережить эстонцам в советское время, приводя в пример своих бабушку, дедушку и маму, депортированных в Сибирь. Фотографию Каллас, сидящей рядом с родителями в образе „обеспеченного“ подростка, сейчас используют в качестве опровержения ее слов и „доказательства“, что на самом деле жизнь была прекрасна, никаких репрессий не было, а Каллас просто лжет.

Фотография середины 1990-х годов

На самом деле, по словам Каи Каллас, фотография, которая сейчас вовсю "гуляет“ по социальным сетям, была сделана в 1994 или 1995 году, а мебель на снимке и вовсе относится к 1930-ым годам. "Ее сохранила моя другая бабушка (не депортированная в Сибирь), и это наглядно показывает, что до оккупации Эстония была богатой страной“, — написала Каллас в социальной сети X. На 1990-е годы указывает и вид выключателя, расположенного на фото рядом с рукой Каллас. В советское время таких выключателей не было.

Впервые это фото общественность увидела в 2019 году, когда порталы Elu24 и Limon опубликовали новость "Такой Каи Каллас вы еще не видели“ с фотографией юной Каи с родителями. Фотография стала быстро распространяться в различных группах в социальных сетях, и именно это фото позже стала использовать российская пропаганда.

Исследование Delfi показало, что сразу после выдвижения кандидатуры Каи Каллас, 28 и 29 июня этого года, против премьер-министра была запущена целая информационная кампания как на странице в „ВКонтакте“ российской пропагандистской сети Sputnik, так и на аккаунте „Neznakomaya“ в сети X.