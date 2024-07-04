"Страдающая от репрессий юная Кая": как Кремль проводит масштабную дезинформационную кампанию против Каллас(35)
Кай, Кайя или Кая? Callas или Kallas?? Издание Eesti Päevaleht проанализировало масштабную дезинформационную атаку, предпринятую Россией против премьер-министра Эстонии, и выяснило, какие методы при этом использовались.
В минувший четверг стало известно, что Европейский совет выдвинул Каю Каллас кандидатом на пост Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. После этого Кремль развернул масштабную кампанию распространения дезинформации о Каллас в социальных сетях.
Одно из самых популярных утверждений, распространяющихся на данный момент, связано с фотографией Каи Каллас в подростковом возрасте. Каллас неоднократно рассказывала, какие ужасы пришлось пережить эстонцам в советское время, приводя в пример своих бабушку, дедушку и маму, депортированных в Сибирь. Фотографию Каллас, сидящей рядом с родителями в образе „обеспеченного“ подростка, сейчас используют в качестве опровержения ее слов и „доказательства“, что на самом деле жизнь была прекрасна, никаких репрессий не было, а Каллас просто лжет.
Фотография середины 1990-х годов
На самом деле, по словам Каи Каллас, фотография, которая сейчас вовсю "гуляет“ по социальным сетям, была сделана в 1994 или 1995 году, а мебель на снимке и вовсе относится к 1930-ым годам. "Ее сохранила моя другая бабушка (не депортированная в Сибирь), и это наглядно показывает, что до оккупации Эстония была богатой страной“, — написала Каллас в социальной сети X. На 1990-е годы указывает и вид выключателя, расположенного на фото рядом с рукой Каллас. В советское время таких выключателей не было.
Впервые это фото общественность увидела в 2019 году, когда порталы Elu24 и Limon опубликовали новость "Такой Каи Каллас вы еще не видели“ с фотографией юной Каи с родителями. Фотография стала быстро распространяться в различных группах в социальных сетях, и именно это фото позже стала использовать российская пропаганда.
Исследование Delfi показало, что сразу после выдвижения кандидатуры Каи Каллас, 28 и 29 июня этого года, против премьер-министра была запущена целая информационная кампания как на странице в „ВКонтакте“ российской пропагандистской сети Sputnik, так и на аккаунте „Neznakomaya“ в сети X.
"Это не Россия находится между западом и востоком. Это запад и восток находятся слева и справа от России!“ - говорится в описании шапки профиля "Neznakomaya“ в сети X. Рядом с именем пользователя стоят значки российского флага и красного сердечка. Канал массово распространяет российскую и антиукраинскую пропаганду. Постом про Каю Каллас поделились аналогичные аккаунты, украшенные российскими флагами, сердечками и всевозможными хэштегами, как, например, #standwithrussia.
Фотография "страдающей от репрессий Каллас“ позднее распространилась по десяткам российских интернет-изданий и Telegram-каналов, причем наиболее популярные посты появились на канале OstashkoNews с почти 390 тысячами подписчиков и канале Zergulio с примерно 350 тысячами подписчиков. Оба - рупоры российской пропаганды.
Чтобы этот нарратив более активно распространился не только в России, но и в Европе, известные российские пропагандистские сети Pravda и InfoDefense запустили масштабную кампанию по распространению дезинформации как минимум на десяти разных языках, включая эстонский.
Уже в самых первых постах на российских государственных пропагандистских каналах имя Каи неоднократно писалось по-разному: Кая, Кай или Кайя. Если перевести „Kaja Kallas“ с эстонского на английский с помощью Google Translate или автоматического перевода Deepl, написание не изменится. Если перевести „Кая Каллас“ с русского на английский, то получится "Kaya Callas“. Именно такие "опечатки“ были характерны для всего последующего, как бы естественного, распространения и усиления дезинформации.
Фото юной Каи Каллас покорило Х
„Известно, что в Эстонии культивируется миф о „советской оккупации“, согласно которому нахождение Эстонской ССР в составе Советского Союза было мраком и ужасом, длившимся десятилетиями“, - подписал пользователь X „ivan_8848“ свой пост с фотографией юной Каллас. Этот канал также последовательно распространяет прокремлевский контент и дезинформацию об Украине, Европе и НАТО.
30 июня фотография юной Каллас с ложным утверждением, что она была сделана в советское время, начала активнее распространяться на прокремлевских англоязычных каналах X. На сегодняшний день у этого поста почти 883 100 просмотров.
В то же время аналогичные посты появились и на многочисленных популярных пророссийских каналах „Х“. У девяти самых популярных постов на английском, русском, испанском и немецком языках в общей сложности почти 1 814 000 просмотров.
Под публикациями размещены сотни комментариев, многие из которых, по всей видимости, написаны троллями и ботами. На аккаунтах пользователей, оставляющих комментарии, нет настоящих имен или фотографий, а имена пользователей имеют схожую структуру — короткое слово или имя с любой комбинацией цифр. Многие фотографии профиля явно являются фейковыми. Стиль, язык и содержание комментариев схожи. Не говоря уже о том, что десятки постов появляются на их стене каждый час в течение суток, 7 дней в неделю, а многие из них еще и взаимно подписаны на аккаунты друг друга, усиливая таким образом „вес“ каждого.
Классическая нацистская история – очередная ложь о семье Каллас
Ложная информация о фотографии молодой Каи Каллас является частью общего пропагандистского нарратива России о том, что в советское время якобы не было репрессий, а вместо этого "большой дружественный союз“ помог Эстонии встать на ноги.
Российская пропаганда давно и последовательно распространяет дезинформацию о Кае Каллас и ее семье. Например, в мае прошлого года на российском государственном телевидении Каллас была посвящена целая часовая программа, в которой рассказывалось о том, какая Каллас "большая русофобка“, несмотря на то, что ее юность прошла в дружественном Советском Союзе, в номенклатуре которого работал ее отец.
„Кае Каллас уделяется повышенное внимание со стороны России, с момента начала полномасштабной войны в Украине она подвергается атакам распространения дезинформации, а также была объявлена восточным соседом в розыск“, - прокомментировала ситуацию советник Каллас Элизабет Вальдманн. „Цель подобных действий - напугать и заставить премьер-министра Эстонии отказаться от роли защитницы интересов Украины. Но это запугивание бесполезно“.
Представители канцелярии премьер-министра считают, что кандидатура Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС стала причиной роста интенсивности атак, и, вероятно, эта активность будет только расти.
В прошлом году в распоряжении издания Eesti Päevaleht оказались документы, которые наглядно демонстрируют, как сеть скандально известного российского олигарха Евгения Пригожина планировала организовать в Эстонии кампании влияния. Одной из целей было нападение на Каю Каллас через ее отца Сийма Калласа и ее бывшего мужа, бывшего председателя правления Elering Таави Вескимяги, связывая их с коррупцией и указывая, что Elering, ведущая убыточные проекты, „выпрашивает деньги у Евросоюза“.
Год назад в одной из передач на российском телевидении рассказывалось, что дедушка Каи Каллас по материнской линии сотрудничал с нацистами, за что его семью в качестве наказания депортировали в Сибирь. Но это не так. На самом деле на представленной в программе фотографии был изображен дед Сийма Калласа Эдуард Алвер, который был командующим Кайтселийтом во время Освободительной войны и погиб в 1939 году, то есть за два года до немецкой оккупации. В 1949 году мать Каи Каллас вместе с семьей была депортирована в Сибирь, где провела почти десять лет.
На уровне национальных СМИ Кая Каллас подвергается нападкам и со стороны Китая. Например, национальный англоязычный медиаканал Китая CGTN (China Global Television Network) сразу после выдвижения ее кандидатуры обвинил Каллас в том, что она не предприняла достаточных дипломатических шагов для налаживания общения с Кремлем. И далее китайские СМИ пересказывают кремлевские нарративы.
Стоит отметить, что до сих пор китайская кампания не увенчалась успехом: у постов в социальной сети X всего несколько сотен просмотров.
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