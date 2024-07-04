ФОТО | „Вы - независимое СМИ?“ Редакция RusDelfi ответила на острые вопросы читателей в Тарту

Встреча началась с выступления главного редактора RusDelfi Андрея Шумакова, который рассказал об устройстве редакции и нашей работе.

На встрече прозвучали и провокационные вопросы. Например, у сотрудников редакции спросили, независимое ли СМИ RusDelfi? На вопрос ответил Андрей Шумаков.

„Притом что последние два года мы получаем государственные деньги, мы можем спокойно критиковать Каю Каллас и пожелать ей хорошего пути в Брюссель. Кроме того, у нашего владельца нет никаких других коммерческих интересов, и это выделяет нас на фоне многих других СМИ стран Балтии“, - пояснил главред RusDelfi.

Один из лучших русскоязычных фактчекеров Илья Бер рассказал о концепции свободы СМИ и пояснил, что полной свободы и независимости не бывает - все мы зависим от ряда каких-либо факторов. Поэтому стоит пояснить, какая именно независимость имеется в виду. Однако по его мнению, Delfi - определенно СМИ, независимое от государства. Кроме того, фактчекер пояснил, чем пропаганда отличается от журналистики. По его мнению, пропаганда обязательно преследует какую-то цель, а факты - это лишь средство достижения этой цели. „Пропаганда - это метод. Для журналистики же главное - информирование о том, как мир устроен“, - сказал Илья Бер.

Прозвучали также вопросы о политике удаления комментариев - читатели пожаловались, что их комментарии, которые соответствовали правилам портала, были удалены. Андрей Шумаков пояснил, что из-за большого объема работы модераторы могут удалять такие комментарии по ошибке. Если вы считаете, что ваш комментарий был удален незаслуженно, вам стоит написать его снова или сообщить об ошибке модератору.

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