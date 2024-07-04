В столкновении трех автомобилей пострадали как минимум два человека

Полиция сообщила, что на 88 км шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в деревне Херьява столкнулись легковые автомобили Fiat Doblo, Hyundai Getz и LandRover. По предварительным данным, все транспортные средства двигались в сторону Хаапсалу. Сообщается, что Fiat Doblo врезался в Hyundai Getz, в который в свою очередь врезался Land Rover.

В Land Rover находились три человека, в остальных авто — только водители. Водителей Hyundai и Fiat доставили в больницу на машине скорой помощи. Какие травмы получили остальные, пока выясняется.

Движение на месте происшествия перекрыто. Все обстоятельства устанавливаются.

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