Таллинн и Тарту подписали манифест творческих городов ЮНЕСКО в Браге

Созданная в 2004 году сеть творческих городов ЮНЕСКО сегодня включает 350 городов из более чем 100 стран мира. Их объединяет общее понимание важности культуры для самобытности, развития и инноваций местных сообществ и городов, а также стремление к более тесному международному сотрудничеству. С 2022 года Таллинн носит титул Города музыки ЮНЕСКО.

Представителем Таллинна, подписавшим манифест, стал вице-мэр Каарель Оя, по словам которого, сеть творческих городов ЮНЕСКО становится одним из важнейших глобальных указателей в области культуры. „В последние годы мы наблюдаем резкий рост числа заявок на вступление в сеть, что установило очень высокий порог, и от членов сети ждут все большего“, – сказал Оя. – Брагским манифестом творческие города ЮНЕСКО подтверждают свою общую убежденность в том, что для нас культура – это не просто одна из сфер, поскольку мы рассматриваем творчество и яркий культурный ландшафт как ключевую движущую силу экономики и решение для достижения разнообразия, инноваций и социального равенства“.

Манифест, подписанный в Браге, подчеркивает важность культуры и творчества, а также возможностей для осуществления изменений, необходимых для стратегического решения проблем, стоящих перед городами. Творческие города призывают признать культуру самостоятельной целью рамочной программы устойчивого развития на период после 2030 года.