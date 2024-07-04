Госконтроль: деятельность RMK по продаже древесины не была прозрачной

Хотя в соответствии с Законом о лесе и постановлением Правительства Республики, принятым на основании Закона о лесе, Центр управления государственными лесами должен обеспечить продажу древесины по рыночным ценам, аудит показал, что цены, согласованные в долгосрочных контрактах, были значительно ниже цен на открытых аукционах в проверяемый период 2017-2022 годов – Центр управления государственными лесами продавал древесину по долгосрочным контрактам на 30% ниже этих цен. Разница в ценах также не связана с количеством проданного товара, поскольку анализ показал, что покупатель, приобретающий большее количество товара, как правило, не получает более низкую цену, а покупатель, приобретающий меньшее количество товара, как правило, не получает более высокую цену.

Положительным моментом является то, что 1 октября 2023 года правительство Республики обновило положение о продаже древесины, чтобы сделать ее более прозрачной, например, ввело требование о раскрытии информации о контрактах на продажу древесины в соответствии с Законом о публичной информации. Тем не менее, по мнению Госконтроля, процесс продажи древесины нуждается в дальнейшем совершенствовании, чтобы повысить его открытость и прозрачность.

Аудит показал, что в проверяемый период 2017-2022 годов Центр управления государственными лесами не предоставлял и не предоставляет сейчас преимущества предприятиям, предлагающим при заключении долгосрочных договоров более выгодную цену. Предложения, превышающие средневзвешенную цену предложений более чем на 15%, отклоняются, или Центр снижает цену на 15%. По оценке Госконтроля, процесс заключения долгосрочных договоров менее прозрачен еще и потому, что Центр управления государственными лесами во время переговоров о заключении долгосрочных контактов обычно не устанавливает начальной цены древесины, которая была бы основана на ее обычной стоимости, то есть на рыночной цене, и была бы известна всем участникам торгов уже во время подачи предложений.