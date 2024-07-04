Госконтроль: деятельность RMK по продаже древесины не была прозрачной(1)
Правила ведения переговоров и согласования цены долгосрочных договоров, заключаемых Центром управления государственными лесами (RMK), не создают предпосылок для продажи лесоматериала по рыночной цене, что является требованием Закона о лесе. В опубликованном сегодня аудиторском отчете Госконтроль обнаружил, что тем самым упущена возможность получить больше доходов от продажи лесоматериала. Госконтроль считает, что RMK должен поощрять конкуренцию при продаже древесины и заключать долгосрочные устойчивые договоры на базе открытых аукционов. Система заключения и изменения договоров должна быть более четкой и прозрачной.
Хотя в соответствии с Законом о лесе и постановлением Правительства Республики, принятым на основании Закона о лесе, Центр управления государственными лесами должен обеспечить продажу древесины по рыночным ценам, аудит показал, что цены, согласованные в долгосрочных контрактах, были значительно ниже цен на открытых аукционах в проверяемый период 2017-2022 годов – Центр управления государственными лесами продавал древесину по долгосрочным контрактам на 30% ниже этих цен. Разница в ценах также не связана с количеством проданного товара, поскольку анализ показал, что покупатель, приобретающий большее количество товара, как правило, не получает более низкую цену, а покупатель, приобретающий меньшее количество товара, как правило, не получает более высокую цену.
Положительным моментом является то, что 1 октября 2023 года правительство Республики обновило положение о продаже древесины, чтобы сделать ее более прозрачной, например, ввело требование о раскрытии информации о контрактах на продажу древесины в соответствии с Законом о публичной информации. Тем не менее, по мнению Госконтроля, процесс продажи древесины нуждается в дальнейшем совершенствовании, чтобы повысить его открытость и прозрачность.
Аудит показал, что в проверяемый период 2017-2022 годов Центр управления государственными лесами не предоставлял и не предоставляет сейчас преимущества предприятиям, предлагающим при заключении долгосрочных договоров более выгодную цену. Предложения, превышающие средневзвешенную цену предложений более чем на 15%, отклоняются, или Центр снижает цену на 15%. По оценке Госконтроля, процесс заключения долгосрочных договоров менее прозрачен еще и потому, что Центр управления государственными лесами во время переговоров о заключении долгосрочных контактов обычно не устанавливает начальной цены древесины, которая была бы основана на ее обычной стоимости, то есть на рыночной цене, и была бы известна всем участникам торгов уже во время подачи предложений.
В ходе проверки Министерство климата и Центр управления государственными лесами представили в общей сложности три противоречивые версии того, как рассчитывать рыночную цену древесины при ее продаже. Министерство климата и Центр управления государственными лесами до сих пор не имеют общего понимания того, как рассчитывать рыночную цену или обычную стоимость древесины. Если в начале аудита Центр считал невозможным установить рыночную цену на лесоматериал, то к концу аудита было решено, что рыночная цена – это цена, предложенная на этапе заключения долгосрочных договоров на условно гарантированное количество лесоматериала (которая является лишь одним из компонентов цены долгосрочных договоров и обычно более низким).
Но Министерство климата выразило мнение, что справедливая цена может быть получена независимо от способа продажи. Однако аудит показал, что цена продажи лесоматериала сильно зависела от того, продавался ли он на основании устойчивого контракта по договорной цене или на открытом аукционе.
Для клиентов, покупающих один и тот же ассортимент древесины, разница в ценах по устойчивым контактам значительна, хотя убедительных причин для разницы в ценах нет. Ценообразование при заключении устойчивых договоров создает предпосылки для установления для самых разных цен. Например, в 2022 году цены устойчивого договора на сосновое бревно длиной до шести метров и диаметром 18+ см варьировались от 98 до 130 евро за м³, на тонкое сосновое от 50 до 108 евро, на дрова – от 28 до 82 евро, а на березовое бревно для шпона – от 141 до 252 евро за м³. Аудит показал, что более низкие цены не обусловлены большими объемами или меньшим расстоянием транспортировки до склада покупателя.
По данным Госконтроля, Центр управления государственными лесами необоснованно по-разному вел дела с партнерами по долгосрочному договору и заключил предварительные договоры продажи лесоматериала по меньшей мере с тремя предприятиями. Аудит показал, что в период с 2011 по 2014 год Центр заключил три конфиденциальных предварительных соглашения с двумя предприятиями, для чего не имелось юридических оснований. Был оговорен ряд особых условий, а также то, сколько древесины и по какой цене будет продано. Позднее предварительные соглашения были оформлены в виде долгосрочных контрактов, которые гарантировали предприятиям на договорный период, т.е. на пять лет, стабильно низкую цену по сравнению с другими клиентами долгосрочного договора, покупавшими тот же сортимент в течение того же периода. Однако с одним предприятием было заключено 15-летнее соглашение на основании на основании решения кабинета министров Правительства Республики, и ценовой механизм соглашения позволял в течение этого периода закупать лесоматериал по низким ценам. Подобная практика приводит не только к неравному обращению, но и к риску коррупции, запрещенной государственной помощи и потенциальной потере рентабельности.
Аудит также показал, что на основании отчетов о продажах трудно осуществлять надзор за выполнением договоров продажи древесины. Например, в отчетах о продажах указывались цены, не оговоренные в контрактах; в отчетах о продажах указывались отрицательные цены на промежуточные товары, то есть ситуации, когда Центр государственного управления лесами получал финансовые убытки от продажи древесины; информация о сортиментах отражалась по-разному и т.д.
Данные для составления отчетов о продажах также не были собраны единообразно, в результате чего их было сложно анализировать и сравнивать. Поскольку статистические данные Центра управления государственными лесами о ценах на древесину используются другими участниками рынка как основа для формирования цены древесины, а также на основании этих данных принимаются и другие важные решения (например, расчет цены лесных земель при отчуждении государству природоохранных земель), Госконтроль считает важным улучшить качество данных.
Госконтроль рекомендует Министерству климата поручить Центру управления государственными лесами воздержаться от заключения долгосрочных договоров на условиях, ограничивающих конкуренцию, и организовать заключение долгосрочных договоров через проведение открытых аукционов. Это будет наиболее прозрачный и открытый для конкуренции способ продажи, который обеспечит уверенность в том, что древесина будет продана по цене, отражающей рыночную стоимость.
В качестве альтернативы Госконтроль рекомендует Министерству климата инициировать внесение изменений в постановление Правительства Республики, чтобы предусмотреть обязанность Центра управления государственными лесами определять начальную цену древесины, продаваемой по долгосрочным договорам, и описать методику, обеспечивающую получение рыночной цены за проданный лесоматериал.
Государственный контроль рекомендует Центру управления государственными лесами определить начальную цену древесины, продаваемой по долгосрочным договорам, и создать методику, обеспечивающую продажу лесоматериала по рыночной цене.
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