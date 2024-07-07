Новости Эстонии
07.07.2024, 09:15

ЕС ужесточил санкции в отношении РФ. MTA: через границу пытаются провезти всё, на что есть спрос

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Таможенный контроль на пограничном КПП в Нарве
Таможенный контроль на пограничном КПП в Нарве
ФОТО: SVEN ARBET | DELFI MEEDIA

Европейский союз 24 июня принял 14-й пакет санкций в отношении России, ужесточив правила экспорта в эту страну.

Как пояснил изданию Ärileht руководитель таможенного отдела Налогово-таможенного департамента (MTA) Валерий Рауам, 14-й пакет санкций Европейского союза направлен в основном на товарообмен между компаниями. Большим изменением является запрет на импорт сжиженного природного газа (LNG) через газовые терминалы, не соединенные с газовой системой. С точки зрения энергетической безопасности это важное решение, но, по словам Рауама, оно всё же сильно Эстонию не затрагивает, так как эстонские компании уже давно отказались от российского газа, в том числе и от LNG.

Для Эстонии самым важным, пожалуй, является экспорт товаров. „Это охватывает как военные товары, так и товары для повышения экономического потенциала“, - поясняет Рауам. Так, в Россию запрещено вывозить различные химические соединения, к примеру, редкоземельные металлы. „Но также бетонные смеси, пены, смолы и детали для строительного сектора. Вплоть до машин, транспортных средств, двигателей, погрузчиков, домкратов“, - приводит примеры Рауам.

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