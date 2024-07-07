ЕС ужесточил санкции в отношении РФ. MTA: через границу пытаются провезти всё, на что есть спрос

Как пояснил изданию Ärileht руководитель таможенного отдела Налогово-таможенного департамента (MTA) Валерий Рауам, 14-й пакет санкций Европейского союза направлен в основном на товарообмен между компаниями. Большим изменением является запрет на импорт сжиженного природного газа (LNG) через газовые терминалы, не соединенные с газовой системой. С точки зрения энергетической безопасности это важное решение, но, по словам Рауама, оно всё же сильно Эстонию не затрагивает, так как эстонские компании уже давно отказались от российского газа, в том числе и от LNG.