Заказанные в э-магазинах за рубежом средства от комаров могут содержать запрещенные вещества

Департамент здоровья напоминает, что все химические средства от комаров являются биоцидами, поэтому в Эстонии можно использовать только зарегистрированные или разрешенные биоциды. Соответствующий номер должен быть указан на этикетке биоцида. Поэтому, прежде чем покупать средство от комаров в зарубежном интернет-магазине, стоит проверить, какие активные вещества оно содержит и можно ли его использовать в Эстонии.

В частности, проблемы создают платформы электронной торговли, которые не указывают действующие вещества в объявлении о продаже. Если сделать заказ в таком магазине, то только по прибытии товара в Эстонию может выясниться, что в нем содержится запрещенное действующее вещество или что товар не был разрешен к продаже и использованию в Эстонии по какой-либо другой причине.

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