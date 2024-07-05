05.07.2024, 10:15
Готовится законопроект: правительство планирует дать полиции более широкие права(14)
ФОТО: KIUR KAASIK | DELFI MEEDIA
Предварительный проект поправок к Закону об охране правопорядка, подготовленный в сотрудничестве Министерства юстиции и Министерства внутренних дел, предусматривает большие изменения в текущей работе полиции, расширение ее полномочий и сокращение действующих для нее ограничений.
В предварительном проекте (проект о намерениях) указаны 17 проблем, которыми, по мнению министерств, следовало бы заняться. Среди них, например, снижение порога применения электрошокового оружия и более строгий мониторинг общественных мероприятий, чтобы при необходимости полиция могла заблаговременно запретить то или иное мероприятие.
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