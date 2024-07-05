Готовится законопроект: правительство планирует дать полиции более широкие права

В предварительном проекте (проект о намерениях) указаны 17 проблем, которыми, по мнению министерств, следовало бы заняться. Среди них, например, снижение порога применения электрошокового оружия и более строгий мониторинг общественных мероприятий, чтобы при необходимости полиция могла заблаговременно запретить то или иное мероприятие.

По словам начальника отдела публичного права Министерства юстиции Иллимара Пярнамяги, цель поправок не заключается в том, чтобы дать полиции больше власти, а скорее планируется в некоторых областях дать правоохранительным органам несколько более широкие права. Есть также сферы, где в правах полиции планируется установить более четкие границы и тем самым обеспечить большую правовую определенность в защите прав людей, добавил Пярнамяги.