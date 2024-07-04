Правительство дало зеленый свет фонду поддержки оборонной промышленности объемом 50 миллионов
Правительство уполномочило министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало подписаться на паи фонда поддержки оборонной промышленности, который будет создан в SmartCap, то есть инвестировать в фонд 50 миллионов евро. Фонд будет инвестировать напрямую и через частные фонды в компании, развивающие оборонную промышленность или технологии двойного назначения.
„Фонд объемом 50 миллионов является важным шагом в укреплении безопасности Эстонии, а также поможет оживить нашу экономику“, - сказала премьер-министр Кая Каллас. „В Эстонии очень высокоразвитый технологический сектор, который, однако, не может использовать свой потенциал для укрепления национальной безопасности. Государство может помочь здесь своими стартовыми инвестициями. При поддержке фонда предприятия оборонной промышленности Эстонии получат возможность разрабатывать и выводить на рынок инновационную продукцию. Помимо укрепления безопасности Эстонии, фонд означает создание рабочих мест с высокой добавленной стоимостью и более мощное развитие и без того известного технологического сектора Эстонии“, - подчеркнула Каллас.
Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало представил сегодня правительству инвестиционную стратегию фонда. „Помимо развития технологий двойного назначения, в фокусе национального инвестиционного фонда также находится разработка летальных высокотехнологичных решений и продуктов, что отличает вновь созданный фонд от ориентированных на оборонную промышленность фондов соседних стран. Фонд инвестирует как напрямую в компании, так и в фонды, работающие на рынке. Цель инвестиций фонда — вывести на рынок капитала новые инвестиционные фонды, специализирующиеся на технологиях двойного назначения, — сказал Рийсало. —Первоначальный объем фонда составляет 50 миллионов евро, при необходимости он может быть увеличен“.
По словам министра обороны Ханно Певкура, Минобороны уже много лет поддерживает развитие высокотехнологичной и конкурентоспособной оборонной промышленности на экспортных рынках. „Приятно видеть, что сектор оборонной промышленности Эстонии сильно вырос за последние годы. Большой интерес к развитию новых технологий в оборонной промышленности проявляют и гражданские компании. Стратегическим интересом Минобороны является создание хороших условий, особенно для разработчиков систем вооружения и боеприпасов. Эти компании нуждаются как в финансовой поддержке, так и в поддержке разработки продуктов. Подразделение Министерства обороны может предоставить экспертные знания и возможности тестирования, которые помогут усовершенствовать продукцию и зарекомендовать ее на поле боя“, — добавил Певкур.
Фонд ориентирован в первую очередь на компании, зарегистрированные в Эстонии или имеющие здесь значительный бизнес, которые производят и разрабатывают технологии военного или двойного назначения, укрепляющие безопасность и национальную оборону стран НАТО. Через фонд будут осуществляться как венчурные инвестиции для финансирования инновационных технологических компаний на ранней стадии, так и инвестиции частного капитала для финансирования компаний из сферы традиционной экономики, находящихся на этапе роста, что способствует достижению более широкой цели фонда по повышению наукоемкости и международной конкурентоспособности предприятий. Фонд является открытым, а возвращаемые средства реинвестируются.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, одной из важных целей фонда является сотрудничество предприятий и государства. „Поэтому при выборе проектов, которые будут поддерживаться фондом, необходимо учитывать и искать возможности апробации разрабатываемых технологий или прототипов, в том числе, в административной сфере МВД. Недавно мы выступили с инициативой построить антидроновое заграждение на восточной границе Евросоюза, которую сразу же одобрили наши соседи. В создаваемом фонде оборонной промышленности я вижу хорошую возможность для наших компаний внести свой вклад в создание антидронового заграждения, используя свои знания мирового уровня для обеспечения безопасности Эстонии и всей свободной демократии. Это означает, что у нас есть потребность, у нас есть люди с ноу-хау, и теперь, благодаря фонду, у нас также есть средства, чтобы придать импульс этому плану“, — добавил Ляэнеметс.
Оборонная промышленность отличается от других отраслей, разрабатывающих инновационные технологии, тесным сотрудничеством в области безопасности между государством и компаниями, а также повышенными требованиями, предъявляемыми к обоим, такими как особый экспортный режим и среда продаж, повышенный риск промышленного шпионажа и требования безопасности. Также развитие оборонной промышленности весьма капиталоемко и трудоемко, поскольку зачастую предполагает использование наукоемких технологий и производство физической продукции.
После первого этапа разработок и финансирования технология в большинстве случаев еще не готова к выходу на рынок, но финансирование для достижения фазы готовности к рынку, получения платежеспособных клиентов и наращивания оборота может не найтись на рынке капитала, поэтому важно предложить компаниям государственные инструменты софинансирования, разделяя риск с частными инвесторами и тем самым поощряя их вкладывать средства в оборонную промышленность.
Сегодня правительство ознакомилось с инвестиционной стратегией и техническим решением фонда оборонной промышленности и приняло решение подписаться на паи фонда на сумму в 50 миллионов евро. Осенью этого года SmartCap организует консультации с участниками рынка для уточнения инвестиционной стратегии и условий. В этом году также будет завершено создание фонда и подписка на паи, чтобы открыть возможности фонда для участников рынка оборонной промышленности не позднее четвертого квартала.
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