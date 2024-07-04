Правительство дало зеленый свет фонду поддержки оборонной промышленности объемом 50 миллионов

Фонд ориентирован в первую очередь на компании, зарегистрированные в Эстонии или имеющие здесь значительный бизнес, которые производят и разрабатывают технологии военного или двойного назначения, укрепляющие безопасность и национальную оборону стран НАТО. Через фонд будут осуществляться как венчурные инвестиции для финансирования инновационных технологических компаний на ранней стадии, так и инвестиции частного капитала для финансирования компаний из сферы традиционной экономики, находящихся на этапе роста, что способствует достижению более широкой цели фонда по повышению наукоемкости и международной конкурентоспособности предприятий. Фонд является открытым, а возвращаемые средства реинвестируются.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, одной из важных целей фонда является сотрудничество предприятий и государства. „Поэтому при выборе проектов, которые будут поддерживаться фондом, необходимо учитывать и искать возможности апробации разрабатываемых технологий или прототипов, в том числе, в административной сфере МВД. Недавно мы выступили с инициативой построить антидроновое заграждение на восточной границе Евросоюза, которую сразу же одобрили наши соседи. В создаваемом фонде оборонной промышленности я вижу хорошую возможность для наших компаний внести свой вклад в создание антидронового заграждения, используя свои знания мирового уровня для обеспечения безопасности Эстонии и всей свободной демократии. Это означает, что у нас есть потребность, у нас есть люди с ноу-хау, и теперь, благодаря фонду, у нас также есть средства, чтобы придать импульс этому плану“, — добавил Ляэнеметс.