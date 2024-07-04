Сменивший фракцию в Европарламенте Мадисон: некоторые депутаты Рийгикогу принялись меня ругать(1)
Только в понедельник Яак Мадисон сообщил ERR, что планирует продолжить работу в Европарламенте в составе фракции „Идентичность и демократия“. Однако вчера фракция европейских консерваторов и реформистов (ECR) объявила, что Мадисон присоединяется к ним.
Яак Мадисон написал в социальных сетях, что некоторым политикам EKRE не понравилось, что он сменил фракцию. „Я только что с интересом наблюдал, как некоторые члены парламента от EKRE (в том числе, например, Моника Хельме) принялись ругать меня за то, что я присоединился к политической фракции „Европейские консерваторы и реформисты“ в Европейском парламенте“, — написал Мадисон в своем посте в Facebook.
Он сказал, что Марин Ле Пен и Виктор Орбан решили „потопить“ группу „Идентичность и демократия“, членом которой Мадисон еще недавно являлся. „С малыми странами по вопросу ее создания предварительных переговоров не велось, просто было объявлено, что все сделано и что создается нечто совершенно новое“, — добавил политик.
„Таким образом, стоял политический вопрос, к кому теперь принадлежать. Либо к совершенно к новой фракции, с частью союзников которой мы во многом разделяем взгляды, например, относительно миграции или зеленого поворота, но по вопросу России находимся в совершенно разных мирах, либо к фракции, например, с „Истинными финнами“, „Шведскими демократами“, крупнейшей и сильнейшей консервативной партией Польши „Право и справедливость“, а также с партией самого сильного консервативного премьер-министра Италии“, — пояснил Мадисон.
Он сказал, что его решение было продиктовано интересами Эстонии. „Всем это понравиться никогда не сможет, в том числе Монике. Плохо“, — заключил политик.
Дружественная России сила в Европе
Роль „Идентичности и демократии“ в новом Европарламенте возьмет на себя новая популистская фракция, которую создает Виктор Орбан. Помимо самого Орбана, о вступлении в нее уже объявили Партия свободы Австрии и АNО бывшего премьер-министра Чехии — популиста Андрея Бабиша.
Скорее всего, к группе присоединятся также португальская правопопулистская партия Chega и партия Марин Ле Пен „Национальное объединение“. Однако для встречи евродепутатов семи стран-членов им необходимо заключить соглашения и с депутатами из менее крупных европейских стран.
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