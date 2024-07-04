Стало известно, кто возглавит бюро премьер-министра после вступления Михала в должность

„Главой канцелярии премьер-министра является Геррит Мяэсалу, и Геррит Мяэсалу продолжит оставаться в этой должности“, - сказал Кристен Михал вчера в большом интервью Delfi на Ратушной площади в Тарту. Мы также спросили, продолжит ли Мяэсалу свою работу на временной или постоянной основе. „Насколько я понимаю, на постоянной, но если у него появятся новые возможности в жизни, например, работа в Delfi, то, конечно, он не будет продолжать“, - пошутил Михал.