От „новая Маргарет Тэтчер“ до „расколола общество“. Как в комментариях RusDelfi провожают Каю Каллас(119)
Комментаторы RusDelfi делятся полярными мнениями, чем им запомнилась Кая Каллас на посту премьер-министра Эстонии.
„Чем запомнилась? Кая Каллас дралась со всеми нами, как тигрица и победила! Показала насколько беззащитен избиратель перед избранной властью… Подорвала доверие народа к правительству. Так или иначе у нее была цель, она к ней шла и достигла. Очень огорчили ее соратники по партии и партнеры по коалиции. Они к чему шли?“
„Есть два типа людей. В трудные времена первые затягивают пояса потуже, вводят режим жесткой экономии и благополучно переживают трудности. Вторые берут в долг у всех, кто дает. Первые живут трудно, но оставляют детям не обремененное долгами наследство, вторые живут весело по принципу „после нас хоть потоп“. При Ансипе (9 лет правления) внешний долг страны стабильно оставался ничтожно малым, на графике это прямая, которая не идет вверх. При Ратасе за один год кривая рванула почти вертикально вверх, и долг увеличился почти в два с половиной раза. Ему хотелось много чего наобещать за счет денег, взятых в долг, отдавать-то будут наши дети и внуки — а о нем к тому времени все забудут. И вот пришла Калллас, которая продолжила политику Ансипа. Я сравниваю ее с Маргарет Тетчер, которую в Англии ненавидят все маргиналы и работяги, но те, кто видит чуть дальше собственного носа, считают, что она очень много сделала для страны“.
„Запомнилась улыбкой и каждый день новыми одеждами“.
„Каллас запомнилась скандалом с бизнесом своего мужа. Что к власти пришла обещаниями ослабить проблемы мелкого бизнеса и противником вакцинации (Каллас никогда не была противником вакцинации - прим. RusDelfi), а потом сама вакцинировалась на камеру. Все цены выросли при ней и продолжают расти. Предприятия закрылись. Закрыли границы. Разрушили памятные плитки с именами эстонцев в Нарве. Деньги эстонских налогоплательщиков отдали Украине“.
„Глупых людей в Европарламенте (Каллас назначают на должность не в Европарламенте, а в Еврокомиссии - прим. RusDelfi) на высокую должность не выберут. Хочется пожелать Кае Каллас признания и успехов на новой работе“.
„Запомнилась тем, что это — единственный премьер-женщина. Запомнилась тем, что при отсутствии экономического образования частично угробила экономику Эстонии, доведя людей до крайне нищего состояния. Запомнилась проталкиванием законов по увеличению налогов, увеличению штрафов, отмене социальных выплат и уменьшению их. Запомнилась тем, что не считала денег налогоплательщиков. Короче, запомнилась тем, что при ее правлении произошло ухудшение во всем. Не было ни единого места, где было бы улучшение“.
„Тем, что более неспособного премьера не представить“
„Запомнилась умом и совестью, прагматичным подходом в достижении своей цели. Кая — умничка не по годам, коих еще поискать. Очень сожалею, что Каллас нас покинула навсегда. Искренне жаль! Но надеюсь, у нее есть последыши“.
„Надеюсь, Каллас и в правлении ЕС наведет порядок! Удачи в начинаниях!“
„Экономика страны была пущена под откос, чтобы поддержать войну Украины с Россией. И все, что произошло с Эстонией, произошло во времена правления Каи Каллас“.
„Все что было ею сделано, не на благо людей“.
„Запомнилась тем, что заняла самую антироссийскую позицию. Но в это время ее муж спокойно вел свой бизнес в России. Не уйти после такого с поста - испанский стыд“.
„Этот путь был бы труден для любого премьера. Но мы живы. А запомнилась больше всего своей антироссийской политикой. За что ей большое мое уважение“.
„Она расколола общество, принесла негатив“.
„Тем, как нужно разгребать себе место под солнцем, идя напролом, не думая, что после нее останется“.
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