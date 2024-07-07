От „новая Маргарет Тэтчер“ до „расколола общество“. Как в комментариях RusDelfi провожают Каю Каллас

„Чем запомнилась? Кая Каллас дралась со всеми нами, как тигрица и победила! Показала насколько беззащитен избиратель перед избранной властью… Подорвала доверие народа к правительству. Так или иначе у нее была цель, она к ней шла и достигла. Очень огорчили ее соратники по партии и партнеры по коалиции. Они к чему шли?“

„Есть два типа людей. В трудные времена первые затягивают пояса потуже, вводят режим жесткой экономии и благополучно переживают трудности. Вторые берут в долг у всех, кто дает. Первые живут трудно, но оставляют детям не обремененное долгами наследство, вторые живут весело по принципу „после нас хоть потоп“. При Ансипе (9 лет правления) внешний долг страны стабильно оставался ничтожно малым, на графике это прямая, которая не идет вверх. При Ратасе за один год кривая рванула почти вертикально вверх, и долг увеличился почти в два с половиной раза. Ему хотелось много чего наобещать за счет денег, взятых в долг, отдавать-то будут наши дети и внуки — а о нем к тому времени все забудут. И вот пришла Калллас, которая продолжила политику Ансипа. Я сравниваю ее с Маргарет Тетчер, которую в Англии ненавидят все маргиналы и работяги, но те, кто видит чуть дальше собственного носа, считают, что она очень много сделала для страны“.

„Запомнилась улыбкой и каждый день новыми одеждами“.

„Каллас запомнилась скандалом с бизнесом своего мужа. Что к власти пришла обещаниями ослабить проблемы мелкого бизнеса и противником вакцинации (Каллас никогда не была противником вакцинации - прим. RusDelfi), а потом сама вакцинировалась на камеру. Все цены выросли при ней и продолжают расти. Предприятия закрылись. Закрыли границы. Разрушили памятные плитки с именами эстонцев в Нарве. Деньги эстонских налогоплательщиков отдали Украине“.

„Глупых людей в Европарламенте (Каллас назначают на должность не в Европарламенте, а в Еврокомиссии - прим. RusDelfi) на высокую должность не выберут. Хочется пожелать Кае Каллас признания и успехов на новой работе“.