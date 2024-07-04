Трое подростков на квадроцикле попали в аварию, пожилой водитель врезался в столб

В среду, 3 июля, в 00:38 произошла авария на улице Лай, 49 в Таллинне, где 47-летняя женщина ехала на электросамокате Bolt и упала. Самокатчицу доставили в больницу.

В 14:20 произошла авария в деревне Кабернеэме в волости Йыэляхтме в Харьюмаа, где 13-летний мальчик не справился с управлением мотовездеходом Polaris Ranger EV и съехал с дороги, в результате чего транспортное средство перевернулось на бок. Пассажиры, 15-летний юноша и 17-летняя девушка, были доставлены в больницу.

В 19:05 произошла авария на 1 км шоссе Татра-Отепя-Сангасте в деревне Тоомемяэ в волости Камбья в Тартумаа, где 76-летний мужчина на легковом автомобиле Honda съехал с дороги и врезался в столб. Скорая помощь доставила водителя в больницу.

В 20:43 произошла авария на 4 км шоссе Пылва-Саверна в Пылвамаа, где 19-летний мужчина на мотоцикле не справился с управлением и упал. Мотоциклиста доставили в больницу.

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