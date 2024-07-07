ФОТО | Белорусы в Эстонии отметили национальный народный праздник

В этом году белорусы в Эстонии отметили праздник на хуторе на берегу реки Ягала. Для сохранения аутентичности на празднике выступил фольклорный ансамбля „Свитанак“ из Вильнюса.

С Купальем связано много удивительных легенд и преданий. В народе верили, что в эту ночь реки светятся особым призрачным светом, а в их водах купаются души умерших, принявшие облик русалок. По земле ходят ведьмы, колдуны и духи, которые стремятся навредить человеку, растения и звери разговаривают, а солнце на рассвете „играет“. Увидеть эти чудеса, понять язык зверей и птиц можно с помощью цветка папоротника, зацветающего, по поверьям, всего на миг раз в году. Считается, что этот удивительный цветок дает сверхъестественную способность видеть будущее и находить скрытые сокровища мира, но заполучить его может только очень смелый человек.

На Купалье белорусы с давних пор проводили много разных символичных обрядов, например, ритуал очищения огнем. Люди прыгали через купальский костер, сжигали в нем колесо-“солнце“, одежду больных людей, старые вещи. Девушки гадали на будущее — пускали по воде купальские венки. А собранные целебные травы и цветы в эту ночь приобретали особую силу. Издавна в Купалье участвовали все жители селений, от мала до велика, ведь только совместное исполнение обрядов обеспечивало благополучие.

Праздник в Эстонии был организован MTÜ Valgevene Maja.

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