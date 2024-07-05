ВИДЕО | Ректор Таллиннского университета: выступивший в России Мюллерсон не представлял нашу позицию
На прошедшем в конце июня в Санкт-Петербурге международном юридическом форуме среди прочих выступил эмерит-профессор Таллиннского университета Рейн Мюллерсон.
26-28 июня в Санкт-Петербурге состоялся XII Петербургский международный юридический форум. Мюллерсон, который ранее критиковал действия Запада в свете нападения на Украину и оправдывал Россию, выступал там в течение двух дней.
Как следует из программы форума, 26 июня Мюллерсон выступил на тему „International Law: A Perpetual Motion Machine in Need of Repair?“ („Международное право: вечный двигатель, нуждающийся в ремонте?“). Помимо него, на сцене было еще шесть экспертов.
27 июня Мюллерсон принял участие в дебатах „Law: The Foundation Of Global Balance“ („Право: основа глобального баланса“) вместе с экс-президентом России, заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым, спецдокладчиком ООН Аленой Духан и африканским политиком Фестусом Катуной Мбандекой.
Мюллерсон объяснил Postimees, что в Петербурге просто хотел пообщаться с людьми. На вопрос, правильно ли в сложившейся ситуации ездить в Санкт-Петербург выступать, он ответил, что Западу не следовало так сильно провоцировать Россию и тогда она бы не начала войну в Украине. Delfi связаться с Мюллерсоном для получения комментария не удалось.
По словам ректора Таллиннского университета Тыну Вийка, эмерит-профессор Рейн Мюллерсон не представлял на юридическом форуме в Петербурге Таллиннский университет.
„Рейн Мюллерсон не представляет позицию университета, у него нет профессиональных отношений с Таллиннским университетом. Таллиннский университет с 28 февраля 2022 года прервал всяческое сотрудничество с российскими учреждениями и организациями и осудил военное нападение России на независимое государство“, - сказал он.
Ректор добавил, что Сенат университета обсудит на своем следующем заседании, как следует реагировать на ущерб репутации, нанесенный университету Мюллерсоном.
В интервью Eesti Päevaleht в феврале этого года Мюллерсон заявил, что Россия вторглась в Украину только для того, чтобы заставить страну выполнить подписанное в 2015 году соглашение, в нарушении которого виновен Запад. „Кремль просто обманули“, — сказал он тогда.