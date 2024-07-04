26-28 июня в Санкт-Петербурге состоялся XII Петербургский международный юридический форум. Мюллерсон, который ранее критиковал действия Запада в свете нападения на Украину и оправдывал Россию, выступал там в течение двух дней.

Как следует из программы форума, 26 июня Мюллерсон выступил на тему „International Law: A Perpetual Motion Machine in Need of Repair?“ („Международное право: вечный двигатель, нуждающийся в ремонте?“). Помимо него, на сцене было еще шесть экспертов.

27 июня Мюллерсон принял участие в дебатах „Law: The Foundation Of Global Balance“ („Право: основа глобального баланса“) вместе с экс-президентом России, заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым, спецдокладчиком ООН Аленой Духан и африканским политиком Фестусом Катуной Мбандекой.

Мюллерсон объяснил Postimees, что в Петербурге просто хотел пообщаться с людьми. На вопрос, правильно ли в сложившейся ситуации ездить в Санкт-Петербург выступать, он ответил, что Западу не следовало так сильно провоцировать Россию и тогда она бы не начала войну в Украине. Delfi связаться с Мюллерсоном для получения комментария не удалось.

В интервью Ekspress в феврале этого года Мюллерсон заявил, что Россия вторглась в Украину только для того, чтобы заставить страну выполнить подписанное в 2015 году соглашение, в нарушении которого виновен Запад. „Кремль просто обманули“, — сказал он тогда.

В 2019 году Мюллерсон получил от Путина орден Дружбы народов „за заслуги в укреплении сотрудничества и дружбы между народами“.

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