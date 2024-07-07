07.07.2024, 18:35
ГРАФИКА | Медовые реки: сколько заработала Эстония на сладком продукте
Главные поставщики – Китай и Украина
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Евростат подвел итоги медовой торговли за предыдущий год. В 2023 году страны Евросоюза закупили 163 700 тонн натурального меда из-за пределов ЕС, заплатив за это 359,3 миллиона евро. В то же время, экспорт меда из ЕС составил всего 24 900 тонн, что принесло 146 миллионов евро. Удалось ли заработать Эстонии на мировом медовом рынке?
За десять лет Евросоюз увеличил потребление импортного меда на 20%. Если в 2013 году страны ЕС закупили 136,3 тысячи тонн сладкого продукта, а в 2023 году этот показатель достиг уже 163,7 тысячи тонн. В пересчете на каждого жителя ЕС, импорт вырос с 308 до 365 граммов меда. В то же время экспорт меда за пределы ЕС увеличился на 14%, поднявшись с 21,7 тысячи тонн до 24,9 тысячи тонн.
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