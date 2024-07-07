ГРАФИКА | Медовые реки: сколько заработала Эстония на сладком продукте

За десять лет Евросоюз увеличил потребление импортного меда на 20%. Если в 2013 году страны ЕС закупили 136,3 тысячи тонн сладкого продукта, а в 2023 году этот показатель достиг уже 163,7 тысячи тонн. В пересчете на каждого жителя ЕС, импорт вырос с 308 до 365 граммов меда. В то же время экспорт меда за пределы ЕС увеличился на 14%, поднявшись с 21,7 тысячи тонн до 24,9 тысячи тонн.