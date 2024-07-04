Яак Мадисон все-таки сменил фракцию в Европейском парламенте

Он присоединился к фракции европейских консерваторов и реформистов (ECR), объявивших о создании собственного депутатского объединения, пишет RusERR.

Сопредседателями фракции стали Никола Прокаччини из Италии и Йоахим Брудзиньский, всего во фракцию вошли 84 евродепутата, среди которых и Яак Мадисон.

Еще 1 июля политик говорил RusERR, что планирует продолжать свою деятельность во фракции „Идентичность и демократия“ (ID), в которую он входил и в прошлом созыве Европарламента.

„Почему я вошел во фракцию ECR? Дело в том, что Мари Ле Пен и Виктор Орбан решили распустить фракцию „Идентичность и демократия“, чтобы создать новую фракцию под названием „Европейские патриоты“. При этом не было никаких предварительных переговоров с малыми странами о ее создании, а просто было объявлено, что решение принято и что создается совершенно новая фракция“, - объяснил Яак Мадисон, который был избран в Европейский парламент в списке EKRE, но после выборов покинул ряды национал-консерваторов.

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