Пропавшую в среду 86-летнюю женщину нашли в лесу

Полиция получила информацию о пропаже Лайне в среду поздно вечером. По словам близких, около 18 часов женщина пошла в лес, и не вернулась домой. У нее нет при себе мобильного телефона, и поэтому с женщиной невозможно связаться. Близкие ходили искать Лайне в лес, но, к сожалению, безрезультатно.

В четверг около 16 часов полиция сообщила, что нашла Лайне в лесу поблизости от деревни Ала.

Медики скорой помощи осмотрели женщину, с ней всё в порядке. Затем она была доставлена домой.

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