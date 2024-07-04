День в Тарту: куда стоит пойти, чтобы почувствовать себя местным?

Студенческие заведения

На смену закрывшемуся в Старом городе Sääde, где между лекциями можно было выпить кофе и съесть булочку с корицей, пришло новое заведение. Кафе „Kafe“ (да, оно правда так называется) открылось в мае и успело стать популярным среди любителей посидеть с ноутбуком в кофейне. Минималистичный дизайн, близость к студенческим общежитиям и богатый выбор напитков - вот формула успеха. Сюда стоит заглянуть, если захотелось освежиться кофе со льдом.

Как известно, популярные у студентов места - самые дешевые. Так что если вы ищете, где бюджетно пообедать - вам в кафе Rotund. Оно находится рядом с корпусами Тартуского университета на холме Тоомемяги. Дополнительным бонусом будет завораживающий вид на руины тартуского Домского собора.

Что касается баров, то традиционно центром притяжения студентов был Möku, в котором обязательно нужно попробовать убийственный „Спарташот“. Причем на втором этаже здания, где расположен бар, находится Genialistide Klubi, где в течение учебного года проходит множество студенческих мероприятий. По словам местных жителей, в последнее время конкуренцию Möku составляет бар Barlova, где царит похожая расслабленная атмосфера. Находится бар в районе Карлова с деревянными домиками.

Если же вы хотите провести вечер на берегу реки, Väike Kuuba - идеальное место для этого. Мохито в стеклянной банке (фишка данного заведения) будет стоить 7 или 12 евро в зависимости от объема, а вот хот-дог обойдется всего в 3,5 евро. Кстати, помимо обычного мохито, в Väike Kuuba есть мохито „Tartu 2024“ с добавлением питайи, „драконьего фрукта“.

Пляжи

Два самых распространенных места для купания - пляж канала Анне и пляж реки Эмайыги. Пригодность канала для купания до сих пор вызывает дискуссии у местных жителей, а вот новый пляж, который был благоустроен совсем недавно, кажется лучшей альтернативой. Там есть место для игры в пляжный волейбол, кабинки для переодевания, лавочки, столики и даже тренажеры. Правда, брать собак с собой на этот пляж запрещено.