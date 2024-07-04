День в Тарту: куда стоит пойти, чтобы почувствовать себя местным?
В этом году город Тарту носит звание культурной столицы Европы, и это - отличный повод, чтобы отправиться туда на выходных. А что интересного можно увидеть в городе, помимо очевидно туристических мест, читайте ниже.
Студенческие заведения
На смену закрывшемуся в Старом городе Sääde, где между лекциями можно было выпить кофе и съесть булочку с корицей, пришло новое заведение. Кафе „Kafe“ (да, оно правда так называется) открылось в мае и успело стать популярным среди любителей посидеть с ноутбуком в кофейне. Минималистичный дизайн, близость к студенческим общежитиям и богатый выбор напитков - вот формула успеха. Сюда стоит заглянуть, если захотелось освежиться кофе со льдом.
Как известно, популярные у студентов места - самые дешевые. Так что если вы ищете, где бюджетно пообедать - вам в кафе Rotund. Оно находится рядом с корпусами Тартуского университета на холме Тоомемяги. Дополнительным бонусом будет завораживающий вид на руины тартуского Домского собора.
Что касается баров, то традиционно центром притяжения студентов был Möku, в котором обязательно нужно попробовать убийственный „Спарташот“. Причем на втором этаже здания, где расположен бар, находится Genialistide Klubi, где в течение учебного года проходит множество студенческих мероприятий. По словам местных жителей, в последнее время конкуренцию Möku составляет бар Barlova, где царит похожая расслабленная атмосфера. Находится бар в районе Карлова с деревянными домиками.
Если же вы хотите провести вечер на берегу реки, Väike Kuuba - идеальное место для этого. Мохито в стеклянной банке (фишка данного заведения) будет стоить 7 или 12 евро в зависимости от объема, а вот хот-дог обойдется всего в 3,5 евро. Кстати, помимо обычного мохито, в Väike Kuuba есть мохито „Tartu 2024“ с добавлением питайи, „драконьего фрукта“.
Пляжи
Два самых распространенных места для купания - пляж канала Анне и пляж реки Эмайыги. Пригодность канала для купания до сих пор вызывает дискуссии у местных жителей, а вот новый пляж, который был благоустроен совсем недавно, кажется лучшей альтернативой. Там есть место для игры в пляжный волейбол, кабинки для переодевания, лавочки, столики и даже тренажеры. Правда, брать собак с собой на этот пляж запрещено.
Кстати, если пройти немного дальше от пляжа, можно дойти до довольно необычного места - красных скал, в которых живут ласточки. Выглядит эффектно.
Супилинн
Еще один район Тарту с классическими деревянными домами - именно тут можно прочувствовать дух истории и понять, что из себя представляет исконный Тарту. Здесь даже можно найти настоящие эстонские деревянные качели и покачаться на них всей компанией. Но самое интересное - это названия улиц. Херне, Картули, Капса, Оа - из этих названий и правда можно сварить суп!
Уличное искусство
Как и полагается культурному городу, Тарту не борется с уличным искусством, если оно уместно. Так, в районе железнодорожного вокзала можно заметить множество рисунков на стенах зданий, в каждый из которых хочется вглядываться. Также много граффити можно найти под тремя мостами через Эмайыги - тут уж точно есть на что посмотреть!
RusDelfi приглашает жителей Тарту на встречу c сотрудниками редакции, чтобы обсудить ситуацию в городе, местные проблемы и поговорить про современную журналистику. Встреча под названием „Журналистика в эпоху кризисов“ пройдет 4 июля в 17:00 (Uus 54). Мероприятие бесплатное.
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