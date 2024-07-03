Назван срок повторного запуска морского электрокабеля EstLink 2

„Если все пойдет по плану, то в конце августа мы сможем заново запустить EstLink 2. Конечно, возможны непредвиденные обстоятельства - например, из-за плохой погоды на море, но надеемся на лучшее“, - сказал член правления Elering Рейго Кебья, отметив, что выход из строя EstLink 2 повлиял на повышение цены на электричество с момента поломки и до конца мая меньше чем на 10%.

„Мы вырезали поврежденную часть кабеля EstLink 2. На побережье возвели ремонтную платформу, а на берегу построили дополнительное место для соединения морского и подземного кабеля. С резервного склада мы привезем отрезок нового кабеля длиной 200 метров, чтобы соединить его с морским и подземным кабелями. После этого можно будет запустить“, - пояснил руководитель подразделения Elering Рейго Хауг.

Что именно стало причиной повреждения наземной части морского кабеля, пока неизвестно. Неясно также, сколько могут стоить ремонтные работы. EstLink 2 мощностью 650 мегаватт был официально запущен в 2014 году.

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