03.07.2024, 19:10
Кая Каллас назвала главу своего будущего аппарата в Брюсселе(6)
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA
Когда премьер-министр Эстонии Кая Каллас заступит на пост Верховного представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности, то главой ее аппарата в Брюсселе станет Вивиан Лоонела.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас готовится занять пост Верховного представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности, и она уже приняла в этом направлении первое, но очень важное решение.
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