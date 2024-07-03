Новости Эстонии
03.07.2024, 19:10

Кая Каллас назвала главу своего будущего аппарата в Брюсселе

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Вивиан Лоонела
Вивиан Лоонела
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA

Когда премьер-министр Эстонии Кая Каллас заступит на пост Верховного представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности, то главой ее аппарата в Брюсселе станет Вивиан Лоонела.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас готовится занять пост Верховного представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности, и она уже приняла в этом направлении первое, но очень важное решение.

Ранее Каллас обещала, что главой ее аппарата будет эстонец. Она упрекнула еврокомиссара по энергетике — представителя Эстонии Кадри Симсон - в том, что та выбрала итальянца.

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