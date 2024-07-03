Министр финансов предложил ввести налог на безопасность сроком на 5 лет. Коалиция обсудит этот вопрос(66)
Реформисты, социал-демократы и Eesti 200 проводят на этой неделе консультации, определяя круг тем и вопросов на начинающихся в предстоящий понедельник коалиционных переговорах. Одним из пунктов обсуждения станет налог на гособорону, который планируется ввести для увеличения военных расходов, передает rus.err.
„Я предлагаю, чтобы налог на безопасность был временным. Учитывая наши расходы на оборону, учитывая наши инвестиции в безопасность, которые мы уже указали в государственной бюджетной стратегии, а также принимая во внимание то, что еще необходимо решить. И если за пять лет мы создадим собственную устойчивость к кризису и увидим, что ситуация с безопасностью улучшается, то будем надеяться, что налог не понадобится. Я считаю, что это может быть четкий проект с пятилетним сроком реализации“, - сказал Вырклаэв в интервью ERR.
Когда может быть введен новый налог и его размер — зависит от участников переговоров.
„Если мы хотим быстро принять дополнительные решения, касающиеся гособороны, и приступить к закупкам, то соответствующие законы должны вступить в силу в начале или в середине следующего года, а это уже вопросы переговоров и планирования, по которым должна договориться новая коалиция“, - отметил Вырклаэв.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.