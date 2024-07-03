Министр финансов предложил ввести налог на безопасность сроком на 5 лет. Коалиция обсудит этот вопрос

„Я предлагаю, чтобы налог на безопасность был временным. Учитывая наши расходы на оборону, учитывая наши инвестиции в безопасность, которые мы уже указали в государственной бюджетной стратегии, а также принимая во внимание то, что еще необходимо решить. И если за пять лет мы создадим собственную устойчивость к кризису и увидим, что ситуация с безопасностью улучшается, то будем надеяться, что налог не понадобится. Я считаю, что это может быть четкий проект с пятилетним сроком реализации“, - сказал Вырклаэв в интервью ERR.