Просто устал от общения и хотел отдохнуть. Полиция нашла пропавшего в Таллинне мужчину

Полиция получила в среду (3.07) сообщение, что Реналдо днем ранее ушел с работы в неизвестном направлении, и после этого близкие не могли связаться с мужчиной.

Когда полицейские в четверг в 14 часов вновь проверили дом Реналдо (на сей раз туда пришлось заходить через балкон), мужчина спал дома.

Он пояснил сотрудникам полиции, что ни с кем не хотел общаться, и ему просто нужен был отдых. Его жизнь и здоровье в безопасности.

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