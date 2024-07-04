ЧП и криминал
04.07.2024, 15:56

Просто устал от общения и хотел отдохнуть. Полиция нашла пропавшего в Таллинне мужчину

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Delfi

Полиция просила в среду помощи в установлении местонахождения 33-летнего Реналдо, который пропал в столичном районе Хааберсти.

Полиция получила в среду (3.07) сообщение, что Реналдо днем ранее ушел с работы в неизвестном направлении, и после этого близкие не могли связаться с мужчиной.

Когда полицейские в четверг в 14 часов вновь проверили дом Реналдо (на сей раз туда пришлось заходить через балкон), мужчина спал дома.

Он пояснил сотрудникам полиции, что ни с кем не хотел общаться, и ему просто нужен был отдых. Его жизнь и здоровье в безопасности.

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