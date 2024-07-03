ФОТО | Избежать затягивания уголовных процессов: министр юстиции представил проект поправок

Одно из важнейших предложений Минюста – добавить в уголовный процесс институт принятия, рассказал министр Мадис Тимпсон: „Стороны могут в общем порядке перед обращением в суд сообщить суду обстоятельства, которые они не оспаривают. В настоящее время закон не учитывает тот факт, что по некоторым вопросам спора может не быть. Но если доказательства представлены и разногласий по ним нет, то не очень практично говорить об одном и том же в суде днями или неделями. Можно договориться о том, где споров нет, и спорить там, где есть повод для спора“.

Согласно предложениям, министерство планирует ограничить классические способы затягивания разбирательства, такие как необоснованная смена защитника, неожиданные доказательства, неявка в суд и тому подобное.

Проект также предлагает регулировать длительность выступлений в суде, обсуждение по видеосвязи и производство в отсутствие обвиняемого, если тот отказывается от участия в нем или уклоняется, прикрываясь ложными медицинскими документами.

Мадис Тимпсон: „Ограничим сверхдоказательность, когда стороны представляют суду объемные доказательства, причем не все сразу, даже без уверенности, примет их суд или нет. Чтобы у сторон было меньше возможностей делать это внезапно для оппонента и тем самым затягивать процесс. И процедур упрощенного производства могло бы стать больше, поскольку это действительно важно“.

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