ВИДЕО | Искусство на колесах: посмотрите на необычный автобус в Тарту(3)
На видео запечатлен автобус линии 25, обслуживающей маршрут „Железнодорожный вокзал – Эстонский национальный музей“. Организаторы дали ему название SLÄP! Любой желающий может стать пассажиром этого транспорта.
„Стикеры – это особый и уникальный вид уличного искусства, который еще не получил заслуженного внимания со стороны художественных выставок“, – прокомментировал RusDelfi член команды Tartu 2024 Александр Фадеев. По его словам, идея такого перформанса – обратить внимание на стикеры как произведения искусства и форму стрит-арта.
Всего для оформления автобуса было использовано 25 000 стикеров от 300 художников со всего мира.
Выставка является частью проекта Stencibility, который входит в программу Культурной столицы Европы Тарту 2024.
RusDelfi приглашает жителей Тарту на встречу c работниками редакции, чтобы обсудить ситуацию в городе, местные проблемы и поговорить про современную журналистику. Встреча под названием „Журналистика в эпоху кризисов“ пройдет 4 июля в 17:00 (Uus 54). Мероприятие бесплатное.
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