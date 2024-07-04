ВИДЕО | Искусство на колесах: посмотрите на необычный автобус в Тарту

На видео запечатлен автобус линии 25, обслуживающей маршрут „Железнодорожный вокзал – Эстонский национальный музей“. Организаторы дали ему название SLÄP! Любой желающий может стать пассажиром этого транспорта.

„Стикеры – это особый и уникальный вид уличного искусства, который еще не получил заслуженного внимания со стороны художественных выставок“, – прокомментировал RusDelfi член команды Tartu 2024 Александр Фадеев. По его словам, идея такого перформанса – обратить внимание на стикеры как произведения искусства и форму стрит-арта.

Всего для оформления автобуса было использовано 25 000 стикеров от 300 художников со всего мира.

Выставка является частью проекта Stencibility, который входит в программу Культурной столицы Европы Тарту 2024.

Выбор культурной столицы Европы в Эстонии Процесс выбора культурной столицы Европы в Эстонии был организован Министерством культуры совместно с Эстонским союзом городов. Конкурс состоял из двух этапов: предварительного отбора и окончательного выбора. Конкурс был объявлен еще в конце 2017 года. Осенью 2018 года независимая международная комиссия провела предварительный отбор среди эстонских городов. Заявки подали Нарва и Тарту. Курессааре пришлось смириться с поражением. Оценка проходила в Таллинне. Финалисты были проинспектированы комиссией в августе 2019 года. Результаты объявили 28 августа.

RusDelfi приглашает жителей Тарту на встречу c работниками редакции, чтобы обсудить ситуацию в городе, местные проблемы и поговорить про современную журналистику. Встреча под названием „Журналистика в эпоху кризисов“ пройдет 4 июля в 17:00 (Uus 54). Мероприятие бесплатное.

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