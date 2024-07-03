Из-за ремонта автобусного терминала Виру изменятся маршруты и места остановок

Маршрут автобусных линий № 1 и 29 в направлении Viimsi keskus и Прийсле : улица А. Лайкмаа, улица Гонсиори, улица Рауа, улица Пронкси и Нарвское шоссе. На измененном маршруте будет установлена временная остановка Kivisilla на улице Гонсиори и остановка Raua на улице Пронкси. Маршруты и остановки в направлении А. Лайкмаа не изменятся. Остановка Viru keskus, расположенная в автобусном терминале Виру, и остановка Pronksi на Нарвском шоссе будут закрыты.

Маршрут автобусной линии № 40 в направлении Пельгуранна : улица А.Лайкмаа, бульвар Эстония и бульвар Каарли. На измененном маршруте будет установлена временная начальная остановка Estonia на бульваре Эстония. Маршруты и остановки в направлении А. Лайкмаа не изменятся. Остановка Viru keskus, расположенная в автобусном терминале Виру, и остановка Viru на Пярнуском шоссе будут закрыты.

Расписания, маршруты общественного транспорта и остановки можно найти на сайте transport.tallinn.ee.

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