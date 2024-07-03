Новости Эстонии
03.07.2024, 19:58

Из-за ремонта автобусного терминала Виру изменятся маршруты и места остановок

 (1)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В связи с ремонтом водостоков терминал Виру будет закрыт для движения автобусов начиная с утра среды, 10 июля, до вечера 31 июля. Маршруты и расположения остановок автобусных линий № 1, 29 и 40 будут изменены.

Маршрут автобусных линий № 1 и 29 в направлении Viimsi keskus и Прийсле: улица А. Лайкмаа, улица Гонсиори, улица Рауа, улица Пронкси и Нарвское шоссе. На измененном маршруте будет установлена временная остановка Kivisilla на улице Гонсиори и остановка Raua на улице Пронкси. Маршруты и остановки в направлении А. Лайкмаа не изменятся. Остановка Viru keskus, расположенная в автобусном терминале Виру, и остановка Pronksi на Нарвском шоссе будут закрыты.

Изменения в движении автобусов номер 29 и 1

Маршрут автобусной линии № 40 в направлении Пельгуранна: улица А.Лайкмаа, бульвар Эстония и бульвар Каарли. На измененном маршруте будет установлена временная начальная остановка Estonia на бульваре Эстония. Маршруты и остановки в направлении А. Лайкмаа не изменятся. Остановка Viru keskus, расположенная в автобусном терминале Виру, и остановка Viru на Пярнуском шоссе будут закрыты.

Изменения в движении автобуса номер 40

Расписания, маршруты общественного транспорта и остановки можно найти на сайте transport.tallinn.ee.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии