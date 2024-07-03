03.07.2024, 17:10
В свете предстоящих событий: начальник полиции Тарту рассказал прибывающим в город туристам, что нужно прежде всего иметь в виду(3)
ФОТО: RAUNO VOLMAR | DELFI MEEDIA
На этой неделе в Тарту на различные мероприятия приедет большое число местных и зарубежных туристов. Полиция рассказывает, что им нужно учитывать.
Начальник Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа в разговоре с Delfi отметил, что проходившие до сего дня мероприятия показали, что люди ведут себя разумно и умеют наслаждаться крупными событиями — прошедшие мероприятия не привели к значительному увеличению нагрузки на полицию.
Уже заказано?