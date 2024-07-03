В свете предстоящих событий: начальник полиции Тарту рассказал прибывающим в город туристам, что нужно прежде всего иметь в виду

Начальник Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа в разговоре с Delfi отметил, что проходившие до сего дня мероприятия показали, что люди ведут себя разумно и умеют наслаждаться крупными событиями — прошедшие мероприятия не привели к значительному увеличению нагрузки на полицию.

„Исключением является уплотнившееся дорожное движения, которое вызывает у его участников недовольство, на некоторых мероприятиях возникали проблемы с организацией дорожного движения. Большинство крупных мероприятий, таких как концерты и Ралли Эстония, являются для тартуской полиции ежегодными, поэтому опыт в обеспечении безопасности во время такого рода событий есть“, - сказал он.