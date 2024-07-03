03.07.2024, 16:31
Полиция ищет пропавшего 46-летнего мужчину
ФОТО: Politsei
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Хаапсалу 46-летнего Арно.
Мужчина высокого роста и худощавого телосложения. Он лысый и бородатый. На нем были черные джинсы.
Мужчину в последний раз видели 2 июля в Таэбла.
Полиция просит всех, кто видел Арно, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.
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