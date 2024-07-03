Полиция ищет пропавшего 46-летнего мужчину

Мужчина высокого роста и худощавого телосложения. Он лысый и бородатый. На нем были черные джинсы.

Мужчину в последний раз видели 2 июля в Таэбла.

Полиция просит всех, кто видел Арно, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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