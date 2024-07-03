Нападение посреди улицы: один мужчина ударил другого ножом в грудь

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Элери Кястик сказала Delfi, что вчера вечером около 21 часа в полицию поступил вызов в Мустамяэ на улицу Кийли.

На улице 50-летний мужчина ударил 37-летнего мужчину ножом в грудную клетку. Пострадавший получил в результате удара ножом легкие травмы и был доставлен в больницу. Сегодня его уже выписали на домашнее лечение. „Полиция задержала нападавшего мужчину в качестве подозреваемого в ненадлежащем физическом обращении“, - сказала прокурор.

Каков был мотив и были ли вообще мужчины знакомы между собой, прокуратура сейчас не комментирует. „Более точные обстоятельства случившегося, в том числе причину нападения, выяснят в ходе начатого уголовного делопроизводства“, - заявила Кястик.

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