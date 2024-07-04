Изменение в законе: попасть бесплатно теперь можно будет не ко всем терапевтам

До этого семейный врач мог направить пациента к любому поставщику, предоставлявшему услуги клинического психолога, логопеда или физиотерапевта, и в зависимости от поставщика Касса здоровья частично или полностью оплачивала услугу.

С 1 июля семейный врач по медицинской страховке может направлять пациентов только к договорному партнеру Кассы здоровья. Система станет понятнее, потому что впредь будет иметься список поставщиков услуг, то есть договорных партнеров Кассы здоровья, к которым может обратиться пациент.

Для пациентов основным преимуществом является то, что договорной партнер не может требовать от пациента доплаты или платы за визит в случае услуги, возмещаемой за счет Кассы здоровья. В частных клиниках, у которых нет договора с Кассой здоровья, пациенту теперь придется оплачивать услугу самостоятельно.

Все лечебные мероприятия или сеансы терапии, на которые по состоянию на 1 июля уже было забронировано время, а также неоконченное лечение будут доведены до конца и покрыты за счет прежних фондов семейного врача до конца сентября.

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