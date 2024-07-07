В споре о наказании насильников детей политики пошли единым фронтом против суда и прокуратуры

ВСЁ ОДНО: Глава Минюста подчеркивает, что конвенция не делает разницы „в различных способах проникновения и не ставит их между собой в иерархический порядок“. Тут же идею несет директива Европейского союза о предотвращения сексуального насилия над детьми.

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