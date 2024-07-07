Новости Эстонии
07.07.2024, 15:35

В споре о наказании насильников детей политики пошли единым фронтом против суда и прокуратуры

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ВСЁ ОДНО: Глава Минюста подчеркивает, что конвенция не делает разницы „в различных способах проникновения и не ставит их между собой в иерархический порядок“. Тут же идею несет директива Европейского союза о предотвращения сексуального насилия над детьми.
ВСЁ ОДНО: Глава Минюста подчеркивает, что конвенция не делает разницы „в различных способах проникновения и не ставит их между собой в иерархический порядок“. Тут же идею несет директива Европейского союза о предотвращения сексуального насилия над детьми.
ФОТО: lucky_xtian | Shutterstock

Должны ли все изнасилования несовершеннолетних наказываться одинаково сурово или некоторые насильники заслуживают более мягкого обхождения? Политики, прокуратура и суд вступили в жаркий спор, пишет Eesti Ekspress.

Возможное смягчение наказания для насильников детей получило со стороны правительства Каи Каллас, Правовой комиссии и канцлера права Юлле Мадизе разгромную оценку.

Поводом для спора послужило апрельское решение Тартуского окружного суда, признавшего пункт 1 части 2 статьи 141 Пенитенциарного кодекса противоречащим конституции.

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