07.07.2024, 15:35
В споре о наказании насильников детей политики пошли единым фронтом против суда и прокуратуры(11)
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Должны ли все изнасилования несовершеннолетних наказываться одинаково сурово или некоторые насильники заслуживают более мягкого обхождения? Политики, прокуратура и суд вступили в жаркий спор, пишет Eesti Ekspress.
Возможное смягчение наказания для насильников детей получило со стороны правительства Каи Каллас, Правовой комиссии и канцлера права Юлле Мадизе разгромную оценку.
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