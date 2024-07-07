Департамент образования: установка кондиционеров в детсадах — дорогостоящий проект

Альтернативным решением, по словам специалиста, является дополнительная установка охлаждающих устройств в вентиляционные системы. „Таллиннский департамент образования практикует это уже многие годы. Если условия учреждения не соответствуют требованиям, указанным в постановлении правительства, их необходимо привести в соответствие не позднее 1 сентября 2030 года“, — прокомментировала Криста Кеэдус ситуацию для RusDelfi.

Согласно требованиям охраны здоровья для дошкольных учреждений, при температуре воздуха выше 26°C необходимо принимать меры для ее снижения. Департамент образования рекомендует пересматривать дневную программу детских садов и адаптировать ее в соответствии с текущей ситуацией.

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