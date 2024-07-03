Маленький Хендрик нуждается в устройстве, которое позволит ему чувствовать себя дома в безопасности(1)
Детский фонд Тартуского университета просит помощи для маленького Хендрика. Мальчику скоро исполнится два года и он нуждается в устройстве, которое позволит ему чувствовать себя дома в безопасности.
„Хендрик – замечательный и очень смелый малыш, у которого диагностировано тяжелое генетическое заболевание – врожденная форма миотонической дистрофии, которая проявляется в виде мышечной слабости (в том числе слабости мышц лица и шеи), пониженного артериального давления и затрудненного дыхания. Чтобы родители Хендрика знали, когда в крови малыша не хватает кислорода и ему необходима помощь, им нужно ежедневно использовать специальное оборудование. К сожалению, необходимый Хендрику пульсоксиметр перестал работать, а новый, вместе с годовыми одноразовыми датчиками, стоит в общей сложности 7300 евро. Семье, воспитывающей больного ребенка, неоткуда взять такую сумму, и они просят помощи у добрых людей!“ - сообщают представители фонда.
Они отмечают, что миотоническую дистрофию невозможно вылечить, но можно облегчить ее симптомы. Так, Хендрику установили трахеостому, то есть искусственно созданное дыхательное отверстие в трахее, и гастростому, через которую мальчика кормят. Однако этого недостаточно – по словам лечащего врача Хендрика, для домашнего мониторинга ребенку необходим еще и пульсоксиметр, который помогает измерять содержание кислорода в крови ребенка.
К сожалению, Хендрик не может получить необходимое оборудование и расходные материалы при поддержке Кассы здоровья, поскольку его диагноз „неправильный“. Это значит, что, поскольку у Хендрика нет показаний к кислородной терапии, ему не выписывают никакие аппараты, которые оплатила бы Касса здоровья. Таким образом, семья маленького мальчика оказалась в очень сложной ситуации: необходимое для жизни ребенка оборудование и расходные материалы стоят в общей сложности более 7000 евро, и эти деньги нужно где-то найти.
Вы можете помочь Хендрику:
выбрав в форме пожертвования на сайте Детского фонда Hendriku pulssoksümeeter
сделав пожертвование на благотворительный счет Детского фонда клиники Тартуского университета, указав в пояснении: „Hendrik“
Имя получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
или с помощью звонка на благотворительный телефон Детского фонда. Сумма пожертвования будет добавлена к телефонному счету за тот же месяц:
- позвонив по телефону 900 5025, вы пожертвуете 5 евро
- позвонив по телефону 900 5100, вы пожертвуете 10 евро
- позвонив по телефону 900 5500, вы пожертвуете 50 евро
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