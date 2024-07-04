Ребёнок-подросток работает летом. На что родителю обратить внимание?

По словам руководителя по работе с рисками в сфере налогов на рабочую силу Марка Мяльтера, представляющего отдел подоходного налога в НТД, всё начинается с трудового договора. „Родитель может проследить за тем, чтобы работодатель заключил письменный трудовой договор с молодым человеком, который будет работать летом“, – сказал Мяльтер.

Вышеназванный руководитель отметил, что письменный трудовой договор необходим в основном, когда работодатель нарушает свои обязанности. Помимо этого, заключённый трудовой договор поможет избежать того, что зарплата будет выплачена в конверте и ущерб, связанный с этим, не наступит. Мяльтер отметил следующее: если заработная плата будет выплачиваться „по-чёрному“, то её получатель может потерять пособия по болезни, сокращению и безработице, а также получить меньшую пенсию в будущем.

„Получатель зарплаты в конверте всегда находится в более уязвимой позиции при возможных трудовых спорах“, – сказал Мяльтер. „Например, если работодатель не выплачивает заработок в обещанном размере работнику, с которым официально не заключён трудовой договор, то позже будет очень сложно востребовать свою заработную плату“. А случаев, когда обещанная зарплата не выплачивалась, было предостаточно. Руководитель по работе с рисками описал казус, когда молодому человеку выплачивают заработную плату понемногу наличными, но он так и не получит её целиком, пока он работает на невыгодных условиях.

„Из случая, описанного одним молодым человеком, выяснилось, что обещанная зарплата не была выплачена по завершению рабочего сезона, а сам работодатель как сквозь землю провалился: он не отвечал ни на звонки, ни на письма“, – рассказал Мяльтер. „К счастью, родитель у этого молодого человека занимал активную позицию и не спустил ничего, а обратился в Комиссию по трудовым спорам, благодаря которой спустя примерно шесть месяцев им удалось вернуть свои недостающие деньги“.